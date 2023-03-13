СМИ: Минпромторг включил в параллельный импорт автомобили 11 марок
Министерство промышленности и торговли России включило в список параллельного импорта автомобили 11 иностранных марок, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли.
Собеседник агентства уточнил, что речь идёт о машинах, которые выпускают бренды Renault, Peugeot, Ford, Kia, Dacia, Citroen, Mazda, Hyundai, Genesis, Opel и Isuzu.
Источник добавил, что соответствующий документ был направлен на утверждение в Министерство юстиции РФ.
Ранее в перечень товаров параллельного импорта были включены бренды IKEA, Lancome, Yves Saint Laurent, Hasbro и Mattel, пишут «Известия».
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