Россия стала лидером по покупкам в Японии подержанных автомобилей

С июня 2022 года средняя цена на подержанные автомобили из Японии превысила 1 миллион иен, а с августа установилась на отметке примерно 1,5 миллиона иен (11,5 тысяч долларов). Между тем, в 2020 и 2021 годах средняя цена составляла около 600 тысяч иен (около 4,5 тысяч долларов по текущему курсу).

Экспорт в Россию новых автомобилей из Японии с весны 2022 года практически прекратился.

В декабре прошлого года Ассоциация российских автомобильных дилеров сообщила, что около 20–30 тысяч новых машин иностранных брендов осталось на складах автодилеров в России, с учетом объемов продаж нынешних запасов хватит максимум на месяц.

