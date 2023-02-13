Россия стала лидером по покупкам в Японии подержанных автомобилей

Россия в 2022 году заняла первое место в экспорте Японии по подержанным автомобилям. Такие данные обнародовала ассоциация экспортеров подержанных автомобилей этой страны.

По ее информации, за прошлый год в Россию было продано 213,6 тысячи таких машин, что на 31,7% больше, чем годом ранее.

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С июня 2022 года средняя цена на подержанные автомобили из Японии превысила 1 миллион иен, а с августа установилась на отметке примерно 1,5 миллиона иен (11,5 тысяч долларов). Между тем, в 2020 и 2021 годах средняя цена составляла около 600 тысяч иен (около 4,5 тысяч долларов по текущему курсу).

Экспорт в Россию новых автомобилей из Японии с весны 2022 года практически прекратился.

В декабре прошлого года Ассоциация российских автомобильных дилеров сообщила, что около 20–30 тысяч новых машин иностранных брендов осталось на складах автодилеров в России, с учетом объемов продаж нынешних запасов хватит максимум на месяц.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилиЯпония
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