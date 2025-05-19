Цены на подержанные электрокары упали на 13%
В апреле текущего года цена на подержанные электромобили в России упала на 13% по сравнению с апрелем 2024 года и составила около 4,1 млн рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков «Авто.ру Бизнес».
Чаще всего на вторичном рынке продавался японский электрокар Nissan Leaf (средняя цена — 975,6 тысячи рублей). Следом за ним идет китайский Zeekr 001 (цена — порядка 5,49 млн рублей). Замкнул тройку седан Tesla Model 3 производства США стоимостью примерно 3,44 млн рублей.
Чаще всего в России регистрируют подержанные японские (26,5%), американские (24,5%) и китайские (24%) электрокары. Европейские бренды разместились на четвертом месте (21,2%).
Вместе с тем падение стоимости электромобилей не привело к всплеску их популярности — они по-прежнему составляют около 0,5% от общего объема отечественного автопарка. Однако спрос на такие автомобили устойчиво растет в последнее время, полагают эксперты.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что количество продаж новых автомобилей упало на 18% с января по март 2025 года, на рынке подержанных автомобилей это число снизилось на 12%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru