Цены на подержанные электрокары упали на 13%

Чаще всего на вторичном рынке продавался японский электрокар Nissan Leaf (средняя цена — 975,6 тысячи рублей). Следом за ним идет китайский Zeekr 001 (цена — порядка 5,49 млн рублей). Замкнул тройку седан Tesla Model 3 производства США стоимостью примерно 3,44 млн рублей.

Чаще всего в России регистрируют подержанные японские (26,5%), американские (24,5%) и китайские (24%) электрокары. Европейские бренды разместились на четвертом месте (21,2%).

Вместе с тем падение стоимости электромобилей не привело к всплеску их популярности — они по-прежнему составляют около 0,5% от общего объема отечественного автопарка. Однако спрос на такие автомобили устойчиво растет в последнее время, полагают эксперты.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что количество продаж новых автомобилей упало на 18% с января по март 2025 года, на рынке подержанных автомобилей это число снизилось на 12%.

