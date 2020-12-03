Комендантский час в Турции не будет действовать на туристов
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой заявил, что власти начинают брать под контроль ситуацию с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Эрсой отметил, что новые ограничительные меры, в том числе комендантский час, которые власти ввели из-за роста числа случаев коронавируса в стране, будут касаться только граждан Турции.
«Туристов они не касаются, поэтому комендантский час тоже к ним не относится», - добавил он.
Также министр рассказал, что в Турции закончили подготовку к бесплатной вакцинации, которая начнётся «в ближайшее время», для чего в страну доставят 50 миллионов доз вакцины.
«Мы надеемся, что... в течение месяца проблема пандемии будет решена», - резюмировал Эрсой.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о новых анти-ковидных ограничениях. Так, в стране закрыли бани, сауны, бассейны и спортзалы, а в торговые центры допускается только определённое количество посетителей и только по цифровому коду. Кафе и рестораны работают только на вынос.
Кроме того, в Турции введён комендантский час: с 21.00 до 5.00 в рабочие дни и с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника.
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