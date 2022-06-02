Производитель ноутбуков HP уйдёт с рынков РФ и Белоруссии

Американская IT-компания HP покинет рынки России и Белоруссии в связи с продолжающейся военной операцией РФ на территории Украины. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Нам больше не стоит продолжать свою деятельность в России и Белоруссии, и мы продолжаем организованный выход из бизнеса в этих странах», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что с конца февраля после приостановки поставок в РФ внимательно следили за ситуацией.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Белоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры