Производитель ноутбуков HP уйдёт с рынков РФ и Белоруссии

Американская IT-компания HP покинет рынки России и Белоруссии в связи с продолжающейся военной операцией РФ на территории Украины. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Нам больше не стоит продолжать свою деятельность в России и Белоруссии, и мы продолжаем организованный выход из бизнеса в этих странах», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что с конца февраля после приостановки поставок в РФ внимательно следили за ситуацией.





