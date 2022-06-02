Производитель ноутбуков HP уйдёт с рынков РФ и Белоруссии
2 июня 202219:18
Американская IT-компания HP покинет рынки России и Белоруссии в связи с продолжающейся военной операцией РФ на территории Украины. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
«Нам больше не стоит продолжать свою деятельность в России и Белоруссии, и мы продолжаем организованный выход из бизнеса в этих странах», - говорится в сообщении.
В компании отметили, что с конца февраля после приостановки поставок в РФ внимательно следили за ситуацией.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru