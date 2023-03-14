Перевозчики придумали новые маршруты для транзита грузов в Россию

Ранее турецкие власти признали, что запрет на транзит грузов для России, поступающих через их страну, связан с десятым пакетом санкций, принятым Евросоюзом.

«Обходные пути есть. Укажут конечным получателем Казахстан, а оттуда товар будет идти в Россию. Или из Турции в Азербайджан, а дальше – в Россию. Варианты уже отрабатываются перевозчиками, это вполне рабочая схема, она уже функционирует», - сказал Матягин.

При этом собеседник не сомневается, что товар обязательно подорожает из-за длинных логистических путей.

«Подорожает? Конечно, подорожает. Это более длинные логистические цепочки. Если до санкций фильтр на машину DAF стоил шесть тысяч рублей, то на данный момент цена увеличилась в 3-4 раза. Те же электронные блоки для машин. Если раньше они стоили 70-80 тысяч, то сегодня привезти технический блок может стоить 600-700 тысяч рублей», - заявил он.

Тем не менее, Турция остается главным путем для транзита продукции, отметил Матягин.

«В любом случае, существует только турецкий коридор – других нет. Можно, конечно, этот товар отправлять в Египет, оттуда в Россию. Вопрос в том, насколько это рентабельно, но основной путь – это Турция», - заключил собеседник.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с НСН заявил, что гарантийный ремонт техники Apple для россиян полностью исчезнет с лета.

