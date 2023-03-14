Перевозчики придумали новые маршруты для транзита грузов в Россию
Постсоветские страны помогут в транзите грузов на территорию России, рассказал НСН президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
Казахстан и Азербайджан могут стать конечными получателями транзитного груза из Турции, после чего товар отправится в Россию. Эта схема на сегодняшний день уже функционирует, рассказал НСН президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
Ранее турецкие власти признали, что запрет на транзит грузов для России, поступающих через их страну, связан с десятым пакетом санкций, принятым Евросоюзом.
«Обходные пути есть. Укажут конечным получателем Казахстан, а оттуда товар будет идти в Россию. Или из Турции в Азербайджан, а дальше – в Россию. Варианты уже отрабатываются перевозчиками, это вполне рабочая схема, она уже функционирует», - сказал Матягин.
При этом собеседник не сомневается, что товар обязательно подорожает из-за длинных логистических путей.
«Подорожает? Конечно, подорожает. Это более длинные логистические цепочки. Если до санкций фильтр на машину DAF стоил шесть тысяч рублей, то на данный момент цена увеличилась в 3-4 раза. Те же электронные блоки для машин. Если раньше они стоили 70-80 тысяч, то сегодня привезти технический блок может стоить 600-700 тысяч рублей», - заявил он.
Тем не менее, Турция остается главным путем для транзита продукции, отметил Матягин.
«В любом случае, существует только турецкий коридор – других нет. Можно, конечно, этот товар отправлять в Египет, оттуда в Россию. Вопрос в том, насколько это рентабельно, но основной путь – это Турция», - заключил собеседник.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с НСН заявил, что гарантийный ремонт техники Apple для россиян полностью исчезнет с лета.
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