Средний класс беднеет во всем мире

Реальные доходы среднего класса в России снижаются пять лет подряд. Сейчас к этой категории граждан относят 38,2% граждан, при этом только 7 процентов россиян входят в так называемое ядро – то есть, отвечают всем параметрам для отнесения к среднему классу. Социологи отмечают, что чаще всего люди выпадают из этой категории в связи с рождением детей или выходом на пенсию.

Экономист Сергей Хестанов в интервью НСН заявил, что цифра в 38 процентов, по его мнению, является завышенной оценкой.

«Цифра выглядит очень сильно завышенной. Официального критерия, относящего человека к среднему классу, не существует, поэтому трактовать можно достаточно широко. В том же исследовании есть оценка в 7% - это гораздо более похоже на то, что наблюдается на практике. Причины падения доходов довольно понятны: та часть экономики России, которая не связана непосредственно с государством, с конца 2014 года последовательно сокращается. Экономика в целом растет, хотя и темп низкий, но этот рост достигается за счет разного рода госинвестиций и госпрограмм. А если вычленить из этого роста то, что происходит в коммерческом секторе, где значительная доля представителей среднего класса так или иначе работает – там наблюдается умеренный спад, что и транслируется в падение их доходов», - сказал он.

Собеседник НСН отметил, что доходы среднего класса снижаются и в других странах, но есть существенная разница.