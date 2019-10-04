Средний класс беднеет во всем мире
Экономист Сергей Хестанов объяснил в эфире НСН, почему беднеет средний класс в России.
Реальные доходы среднего класса в России снижаются пять лет подряд. Сейчас к этой категории граждан относят 38,2% граждан, при этом только 7 процентов россиян входят в так называемое ядро – то есть, отвечают всем параметрам для отнесения к среднему классу. Социологи отмечают, что чаще всего люди выпадают из этой категории в связи с рождением детей или выходом на пенсию.
Экономист Сергей Хестанов в интервью НСН заявил, что цифра в 38 процентов, по его мнению, является завышенной оценкой.
«Цифра выглядит очень сильно завышенной. Официального критерия, относящего человека к среднему классу, не существует, поэтому трактовать можно достаточно широко. В том же исследовании есть оценка в 7% - это гораздо более похоже на то, что наблюдается на практике. Причины падения доходов довольно понятны: та часть экономики России, которая не связана непосредственно с государством, с конца 2014 года последовательно сокращается. Экономика в целом растет, хотя и темп низкий, но этот рост достигается за счет разного рода госинвестиций и госпрограмм. А если вычленить из этого роста то, что происходит в коммерческом секторе, где значительная доля представителей среднего класса так или иначе работает – там наблюдается умеренный спад, что и транслируется в падение их доходов», - сказал он.
Собеседник НСН отметил, что доходы среднего класса снижаются и в других странах, но есть существенная разница.
«Интересно, что это не только российская специфика. Если посмотреть на большую часть развитых стран, там ситуация похожая, с тем отличием, что там темпы этого снижения радикально меньше, чем у нас. Если у нас это происходит пять лет, то в развитых странах сокращение среднего класса и его доходов идет лет 20-22», - заключил экономист.
Ранее социологи назвал российские регионы с самой высокой долей среднего класса. Первое место заняли Ямало-Ненецкий автономный округ. Там к среднему классу отнесли 45% семей. На второй строчке оказалась Магаданская область — 34,5%, на третьей — Чукотский автономный округ (33,8%).
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