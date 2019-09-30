Уровень жизни в России: Бедность или нищета?

Семья живет в бедности, если доход одного члена семьи ниже 12,5 тысяч рублей – так считают участники опроса, проведенного «Левада-центром». Официальный порог бедности – прожиточный минимум – составляет 11 тысяч 200 рублей, то есть еще ниже субъективного. Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, - считают участники опроса.

Это – не бедность, это – нищета, - заявил в эфире НСН директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя результаты социологического исследования:

«Я совершенно не согласен с этими показателями. Во-первых, потому что у нас в России в разных регионах разные цены. Я допускаю, что есть деревни, в которых на 12,5 тысяч, действительно, можно прожить относительно нормально. Но я себе это представить не могу. Напомню, что прожиточный минимум в стране немного более 10 тысяч рублей и он в целом по стране занижен практически вдвое. Нужно говорить не о бедности, а о нищете. Потому что бедность – это, когда вы с текущих доходов не можете купить простую бытовую технику, вам для этого нужно залезать в сбережения. А нищета – это, когда не хватает денег на еду».

Освободить малоимущих хотя бы от налога на доходы физических лиц предлагал некоторое время назад глава банка ВТБ Андрей Костин. На Московском финансовом форуме заявил о возможности установить для физических лиц уровень минимального дохода, который не будет облагаться налогом. Как заявлял в эфире НСН экономист Василий Колташов, уровень «отсечения» НДФЛ следует установить в «50 тысяч рублей в месяц – это та сумма, которая позволяет людям как-то более-менее оплачивать ипотеку, создавать сбережения на первый взнос для покупки квартиры, то есть обеспечивать семью», - заявлял собеседник агентства. Очевидно, впрочем, что это не произойдет никогда, иначе полстраны, если не больше, придется освобождать от налогов.

Решением президента от уплаты НДФЛ теперь освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. Соответствующие законы подписал Владимир Путин. Правда, размер освобождаемой от обложения НДФЛ помощи ограничен четырьмя тысячами рублей в год.

