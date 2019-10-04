Средний класс в России продолжает беднеть
Реальные доходы российского среднего класса сокращаются последние пять лет. Такие данные озвучила профессор НИУ ВШЭ в рамках Российско-французской научной конференции, сообщает РБК.
К среднему классу в России относят 38,2% населения, причем каждый десятый «середняк» проживает в Москве, сообщает РБК. При этом в так называемое ядро среднего класса, которое отвечает всем параметрам, входит лишь 7% населения России – 10,3 миллиона человек.
Средний доход домохозяйств, которые входят в «ядро», оцениваются в 47 тысяч рублей. При этом главным риском для среднего класса авторы исследователи называют рождение детей и выход на пенсию.
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