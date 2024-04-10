«Нагрузка на суд»: Кому выгодно досудебное урегулирование споров с маркетплейсами

Как добавил собеседник НСН, практика досудебного урегулирования позволяет избежать затрат на адвокатов и других судебных издержек.

«Не очень понимаю, зачем люди, которые явно нарушили закон, имеют проигрышную позицию в суде, вообще доводят до суда. Наверное, расчет на то, что другая сторона не захочет связываться. От лица пострадавших в суд подает 2%. То есть сегодня в 98% случаях можно спокойно нарушать чьи-то права, а в 2% решить вопрос досудебным регулированием, заплатив неустойки. Считаю, что в любом случае досудебное урегулирование должно стоить денег тем, кто нарушил закон и у кого нет никаких шансов выиграть спор», - пояснил он.

По данным информационной-аналитической системы «СПАРК», к марту 2024 года в отношении Wildberries на рассмотрении находились около 850 арбитражных дел, также насчитывалось 3,6 тысячи завершенных дел, сообщают «Известия». С Ozon было 257 действующих арбитражных дел при 860 завершенных, передает «Радиоточка НСН».

