«Нагрузка на суд»: Кому выгодно досудебное урегулирование споров с маркетплейсами
Только 2% пострадавших потребителей сегодня обращаются в суд, заявил НСН Павел Шапкин.
Общественная организация «Деловая Россия» выступила с инициативой введения специального механизма досудебного урегулирования споров с маркетплейсами. С ростом товарооборота на онлайн-площадках увеличилось и число судебных разбирательств, что усиливает нагрузку на судебную систему. Однако около 99% продавцов не заинтересованы в судебных разбирательствах с покупателями, рассказал в интервью НСН глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, а претензии потребителей чаще обращены к продавцам, а не к площадкам.
«Маркетплейсы устроены таким образом, чтобы минимизировать возможные риски. Там изначально можно вернуть товар, это условие присутствия продавцов на маркетплейсах. Также пункты выдачи товаров защищают себя со всех сторон, условия прописаны в правилах для продавцов и покупателей. Поэтому, по большому счету, все претензии, которые исходят от покупателей, направлены продавцам. Сами пункты выдачи как правило не участвуют в этих разборках. Но и продавцы в 99% случаев не вступают в конфликты с потребителем, просто возвращают деньги, забирают товар назад, готовы исполнить свои обязанности», - рассказал он.
Как добавил собеседник НСН, практика досудебного урегулирования позволяет избежать затрат на адвокатов и других судебных издержек.
«Не очень понимаю, зачем люди, которые явно нарушили закон, имеют проигрышную позицию в суде, вообще доводят до суда. Наверное, расчет на то, что другая сторона не захочет связываться. От лица пострадавших в суд подает 2%. То есть сегодня в 98% случаях можно спокойно нарушать чьи-то права, а в 2% решить вопрос досудебным регулированием, заплатив неустойки. Считаю, что в любом случае досудебное урегулирование должно стоить денег тем, кто нарушил закон и у кого нет никаких шансов выиграть спор», - пояснил он.
По данным информационной-аналитической системы «СПАРК», к марту 2024 года в отношении Wildberries на рассмотрении находились около 850 арбитражных дел, также насчитывалось 3,6 тысячи завершенных дел, сообщают «Известия». С Ozon было 257 действующих арбитражных дел при 860 завершенных, передает «Радиоточка НСН».
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