Ozon введет сервисный сбор для пунктов выдачи заказов
Онлайн-ритейлер Ozon вводит сервисный сбор для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Решение вступит в силу с апреля 2024 года. Компания направит полученные средства на дополнительные инвестиции в привлечение клиентов и обеспечение доступных цен.
Для начинающих предпринимателей сервисный сбор составит лишь один рубль в месяц на один пункт выдачи.
При расчете размера сбора компания будет учитывать расходы на аренду, оборот пункта, плотность населения в районе, где находится ПВЗ. Ритейлер полагает, что плата не станет чрезмерной нагрузкой для предпринимателей.
В начале марта в Госдуме подготовили законопроект о регулировании работы маркетплейсов. Помимо прочего, авторы документа предлагают запретить оплату возврата товара, передает «Радиоточка НСН».
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