Ozon введет сервисный сбор для пунктов выдачи заказов

Решение вступит в силу с апреля 2024 года. Компания направит полученные средства на дополнительные инвестиции в привлечение клиентов и обеспечение доступных цен.

Для начинающих предпринимателей сервисный сбор составит лишь один рубль в месяц на один пункт выдачи.

При расчете размера сбора компания будет учитывать расходы на аренду, оборот пункта, плотность населения в районе, где находится ПВЗ. Ритейлер полагает, что плата не станет чрезмерной нагрузкой для предпринимателей.

В начале марта в Госдуме подготовили законопроект о регулировании работы маркетплейсов. Помимо прочего, авторы документа предлагают запретить оплату возврата товара, передает «Радиоточка НСН».

