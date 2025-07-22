Усилий депутатов Госдумы не хватит, чтобы помочь развитию текстильной отрасли России, нужны комплексные меры, рассказал НСН президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, член правления РСПП РФ Андрей Разбродин.

Импортная ткань не должна использоваться для пошива военной формы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на Совете нижней палаты парламента и поручил депутатам разработать поправки о запрете закупки военной формы за рубежом. Утверждается, что благодаря этому отечественная легкая промышленность получит толчок к развитию, а такой шаг обеспечит страну собственными тканями и комплектующими для военной формы и позволит создать новые рабочие места, развивать компетенции и технологии. Разбродин подчеркнул, что одной инициативы недостаточно.