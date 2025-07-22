Сложно, но можно: Что поможет текстильной промышленности в России
Для развития отечественных мощностей необходимы комплексные реформы, заявил НСН Андрей Разбродин.
Усилий депутатов Госдумы не хватит, чтобы помочь развитию текстильной отрасли России, нужны комплексные меры, рассказал НСН президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, член правления РСПП РФ Андрей Разбродин.
Импортная ткань не должна использоваться для пошива военной формы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на Совете нижней палаты парламента и поручил депутатам разработать поправки о запрете закупки военной формы за рубежом. Утверждается, что благодаря этому отечественная легкая промышленность получит толчок к развитию, а такой шаг обеспечит страну собственными тканями и комплектующими для военной формы и позволит создать новые рабочие места, развивать компетенции и технологии. Разбродин подчеркнул, что одной инициативы недостаточно.
«Мы сейчас зависим в химических волокнах от импорта, но их создают из нефтепродуктов и древесины, поэтому здесь можно спокойно обеспечить свои потребности, у нас есть эти ресурсы. Текстильной промышленности необходимо совершить такой же рывок, какой сделала авиационная. Здесь нужен общий плановый подход с участием Совета Федерации, Министерства промышленности, а не просто шаг со стороны Госдумы. Сегодня даже сложно сказать, сколько осталось фабрик в стране, цифры очень разнятся, а методики подсчета отличаются. Общее состояние отрасли сейчас сложное, потому что мы конкурируем с дешевой рабочей силой из стран СНГ и китайскими фирмами, которых субсидирует государство, но у нас все можно производить дешевле — это наше преимущество», — заключил он.
Ранее Разбродин рассказал НСН о главных проблемах в легкой промышленности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru