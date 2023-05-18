«Кадры - не главная проблема»: Промышленники сигналят о непростой ситуации в отрасли
Российская легкая промышленность заслужила перейти от мер поддержки к мерам развития отрасли, заявил НСН Андрей Разбродин.
При всех имеющихся проблемах с кадрами в российской промышленности у отрасли есть более существенные препятствия для ее развития, рассказал НСН президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, член правления РСПП России Андрей Разбродин.
Опрос Института экономической политики им. Гайдара зафиксировал рекордный с 1996 года уровень дефицита кадров в российской промышленности. Наиболее тяжелая ситуация с работниками сложилась в легкой промышленности, следует из его результатов. Кадровый голод побил очередной рекорд: в апреле 35% опрошенных предприятий заявили о недостатке рабочих.
«Дефицит кадров – это существенная, но не единственная и не главная проблема, которая замедляет рост. Это очень важный и, безусловно, тормозящий момент. Один из существенных, но не главный», - сказал Разбродин.
Собеседник назвал две самые уязвимые отрасли, а также отметил низкое качество выпускаемых в последние годы специалистов.
«Наибольший дефицит там, что связано со швейной отраслью. Такого же типа работники и в обувной отрасли. Просто по той причине, что это наиболее ресурсоемкие с точки зрения человеческого ресурса. Но и в остальных направлениях есть свои проблемы, потому что и количество, и качество выпускаемых в последние годы специалистов оставляет желать лучшего», - посетовал он.
При этом в России растет потребность в качественных кадрах, но набирать их среди приезжих стало проблематично из-за ухудшения логистических условий.
«У нас большое количество в отрасли занято людей приезжих, кадров из Узбекистана, Киргизии, Вьетнама, Китая и так далее. Из-за того, что изменилась логистика, потребность стала выше. Ситуация пока что никуда особо не улучшается. Настало время перейти от мер поддержки к мерам развития отрасли – она того вполне на сегодняшний день заслуживает», - подытожил Разбродин.
Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил причину дефицита кадров в строительной отрасли.
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