«Кадры - не главная проблема»: Промышленники сигналят о непростой ситуации в отрасли

При всех имеющихся проблемах с кадрами в российской промышленности у отрасли есть более существенные препятствия для ее развития, рассказал НСН президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, член правления РСПП России Андрей Разбродин.

Опрос Института экономической политики им. Гайдара зафиксировал рекордный с 1996 года уровень дефицита кадров в российской промышленности. Наиболее тяжелая ситуация с работниками сложилась в легкой промышленности, следует из его результатов. Кадровый голод побил очередной рекорд: в апреле 35% опрошенных предприятий заявили о недостатке рабочих.