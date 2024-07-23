«С Китаем совсем плохо»: Внешняя торговля России сократится в два раза

Сегодня нет ни одной страны, которая осуществляла бы взаиморасчеты с Россией без каких-либо дополнительных процедур: логистика усложняется, товары дорожают, сказал НСН Георгий Властопуло.

В 2023 году объем торговли России с другими странами составил $255 млрд, из-за массовых ограничений на денежные переводы в 2024 году не получится собрать и половины этой суммы. Об этом НСН заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

Издание РБК ранее сообщило, что неофициальный банк Wio, который работает в ОАЭ и ранее принимал денежные переводы в дирхамах от физических лиц из России, больше не предоставляет данную услугу. Отмечается, что банк делает исключения для клиентов с крупными суммами на счетах в Wio. Властопуло отметил, что сложности с денежными переводами сегодня наблюдаются во всех странах, с которыми сотрудничает Россия.

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«Сегодня нет ни одной спокойной гавани, где взаиморасчеты производились бы без дополнительных процедур. Пожалуй, единственным исключением является Белоруссия, но мы не ведем взаиморасчетов с белорусскими подрядчиками. Даже с Казахстаном, если расчеты ведутся не в рублях, включается процедура комплаенса по всем параметрам сделки — требуют контракты, описание, дополнительные документы. С Китаем совсем плохо — юани практически заблокированы, в рублях ничего не идет, в долларах ничего не идет (точнее, очень ограниченный поток взаиморасчетов). С Индией были пара взаиморасчетов, но они платились не прямым трансграничным платежом. ОАЭ с конца 2023 года значительно сократили взаиморасчеты с Россией в любых валютах. В январе-феврале было уведомление от Emirates NBD и Abu Dhabi Bank, что они прекращают взаиморасчеты с Россией, если деньги поступают из санкционных банков, а потом и из несанкционных банков», — сказал Властопуло.

По мнению собеседника НСН, в 2024 году не удастся достичь и половины объемов внешней торговли 2023 года.

«Если мы говорим о внешней торговле по результатам 2023 года, это порядка $255 млрд. Если учесть, что сейчас наблюдаются очень серьезные проблемы с взаиморасчетами, думаю, не удастся обеспечить и половину этой суммы. Кроме того, самой большой проблемой является то, что растет стоимость транзакций, доставки денег до конечного получателя. Это усложняет цепочки поставок и приводит к удорожанию товаров на 12-15%», — подытожил он.

Ранее председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил, что Евросоюзу будет очень сложно запретить Казахстану осуществлять реэкспорт с Россией, так как казахам эти торговые отношения выгодны, к тому же это навредит и самим европейцам.

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ФОТО: РИА Новости
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