«С Китаем совсем плохо»: Внешняя торговля России сократится в два раза

В 2023 году объем торговли России с другими странами составил $255 млрд, из-за массовых ограничений на денежные переводы в 2024 году не получится собрать и половины этой суммы. Об этом НСН заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

Издание РБК ранее сообщило, что неофициальный банк Wio, который работает в ОАЭ и ранее принимал денежные переводы в дирхамах от физических лиц из России, больше не предоставляет данную услугу. Отмечается, что банк делает исключения для клиентов с крупными суммами на счетах в Wio. Властопуло отметил, что сложности с денежными переводами сегодня наблюдаются во всех странах, с которыми сотрудничает Россия.