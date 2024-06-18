Вице-премьер Казахстана: Астана и Москва ведут более 85% расчетов в нацвалютах
Свыше 85% расчетов между Россией и Казахстаном проходит в национальных валютах, сообщил заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что по этой причине ситуация с санкциями Соединенных Штатов в отношении Московской биржи не отразилась на торговом балансе Казахстана с РФ. По словам Жумангарина, расчеты в нацвалюте с Россией идут уже давно.
Ранее американский Минфин ввел санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра, выступающего посредником в сделках с валютой на бирже. Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в разговоре с НСН отмечал, что после введения санкций в отношении Мосбиржи импорт РФ в товарном выражении может упасть на 10-12%, передает «Радиоточка НСН».
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