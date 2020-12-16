«Нездоровая обстановка!» Раскрыт эффект рекордной смертности для экономики

«Смертность в 2010 году не ощущалась так болезненно с точки зрения экономики. Серьезно страдали Москва и некоторые города Подмосковья из-за задымленности. Но экономика была на подъеме. Как только задымление прошло, об этом быстро стали забывать. Сейчас ситуация отличается тем, что на 2020 год пришлось падение цен на нефть, падение на западном фондовом рынке, две девальвации рубля. Год чрезвычайно стрессовый. Ситуация с пандемией не пройдет так, как задымление в 2010-м. Это не сезонный фактор, не неприятное событие на месяц», - указал Колташов.

По его словам, основная экономическая проблема из-за повысившейся под конец 2020 года смертности - это стресс, который обрушивается на всех занятых в экономике.

«Говорить, что непоправимый ущерб экономике наносит сама убыль населения, неправильно. В истории были случаи сокрушительных ударов по экономике из-за убыли населения. Но этот показатель составлял от 10% трудоспособных людей, в некоторых случаях - до 40%. Чума унесла треть населения Европы в середине XIV века. Поэтому сейчас на экономику воздействуют прежде всего нервозность, неуверенность, страх за своих близких. Это создает нездоровую эмоциональную обстановку в коллективах и в экономике в целом», - заключил экономист.

Ранее Василий Колташов в эфире НСН рассказал о положительном эффекте новогодних выходных для экономики.

