«Нездоровая обстановка!» Раскрыт эффект рекордной смертности для экономики
Глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН объяснил, что в случае с пандемией COVID-19 на экономику повлияет не столько убыль населения, сколько эмоциональный фон.
Уровень смертности в России в январе-октябре 2020 года стал максимальным за последние десять лет - с 2010 года, когда этот показатель вырос на фоне аномально жаркого лета. Как рассчитал РБК, к 2019 году смертность в России снизилась до 102,9 человека на 10 тысяч жителей, что на 13,7% ниже, чем за тот же период 2010 года. Однако в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 показатель составил 113,2 человека на 10 тысяч (рост более чем на 10% к 2019 году).
Глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал, как отразилась повышенная смертность в России на экономике.
«Смертность в 2010 году не ощущалась так болезненно с точки зрения экономики. Серьезно страдали Москва и некоторые города Подмосковья из-за задымленности. Но экономика была на подъеме. Как только задымление прошло, об этом быстро стали забывать. Сейчас ситуация отличается тем, что на 2020 год пришлось падение цен на нефть, падение на западном фондовом рынке, две девальвации рубля. Год чрезвычайно стрессовый. Ситуация с пандемией не пройдет так, как задымление в 2010-м. Это не сезонный фактор, не неприятное событие на месяц», - указал Колташов.
По его словам, основная экономическая проблема из-за повысившейся под конец 2020 года смертности - это стресс, который обрушивается на всех занятых в экономике.
«Говорить, что непоправимый ущерб экономике наносит сама убыль населения, неправильно. В истории были случаи сокрушительных ударов по экономике из-за убыли населения. Но этот показатель составлял от 10% трудоспособных людей, в некоторых случаях - до 40%. Чума унесла треть населения Европы в середине XIV века. Поэтому сейчас на экономику воздействуют прежде всего нервозность, неуверенность, страх за своих близких. Это создает нездоровую эмоциональную обстановку в коллективах и в экономике в целом», - заключил экономист.
Ранее Василий Колташов в эфире НСН рассказал о положительном эффекте новогодних выходных для экономики.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 509 / сут.
Умерли
48 564+596 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 490 / сут.
- Мишустин поручил включить вакцины от COVID-19 в календарь прививок
- В Совфеде рассказали о вакцинации сенаторов от COVID-19
- Стал известен новый худрук Театра Романа Виктюка
- СМИ: семья умершей в Эймсбери британки намерена подать иск против РФ
- Всемирный банк назвал условие для снижения уровня безработицы в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru