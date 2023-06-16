«Не разбазарить за бесценок»: В Кремле рассуждают о новой приватизации в России

В кулуарах Петербургского международного экономического форума активно обсуждается возможность проведения приватизации в России. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что приватизация положительно скажется на экономике страны.

По её словам, прежде всего это благотворно скажется на развитии частного предпринимательства в стране.

«Я считаю, что конечно нужно приватизировать», - подчеркнула глава Центробанка.

Все началось с того, что 9 июня глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters прокомментировал возможность массовой приватизации в России.

Костин полагает, что идея о массовой приватизации в настоящее время «не пройдет». Однако важно провести ее в отношении некоторых госкомпаний, заявил банкир.