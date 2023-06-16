«Не разбазарить за бесценок»: В Кремле рассуждают о новой приватизации в России
В кулуарах ПМЭФ активно обсуждается возможность проведения приватизации в России. Экономисты спорят о перспективах и последствиях такой меры.
В кулуарах Петербургского международного экономического форума активно обсуждается возможность проведения приватизации в России. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что приватизация положительно скажется на экономике страны.
По её словам, прежде всего это благотворно скажется на развитии частного предпринимательства в стране.
«Я считаю, что конечно нужно приватизировать», - подчеркнула глава Центробанка.
Все началось с того, что 9 июня глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters прокомментировал возможность массовой приватизации в России.
Костин полагает, что идея о массовой приватизации в настоящее время «не пройдет». Однако важно провести ее в отношении некоторых госкомпаний, заявил банкир.
«Есть отрасли, которые, на мой взгляд, сегодня просто созданы для того, чтобы их приватизировать, передать каким-то другим компаниям», - отметил финансист.
Позже председатель правления Сбербанка Герман Греф поддержал идею главы ВТБ. Он полагает, что передача государственных предприятий в частные руки поможет наполнить бюджет и провести структурную перестройку российской экономики. Политика сокращения неравенства и развитие инфраструктуры требует больших расходов.
Затем и заместитель главы Минфина РФ Алексей Моисеев заявил о необходимости проведения в стране «большой приватизации».
Выступая на полях XI Петербургского международного юридического форума он отметил, что при этом не должна повторится «история 1994 года и залоговые аукционы», поэтому прежде должен быть сформирован рынок российских инвесторов.
«Надо понять, кому продавать... должен быть розничный инвестор, активный российский», - указал замминистра.
15 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идею приватизации поддерживают многие в экономическом блоке правительства.
Он отметил, что такие идеи постоянно на повестке дня.
«И приватизация всегда является конечным результатом, за исключением ряда отраслей, где частный сектор не может обеспечить консолидированное развитие отрасли», - указал представитель Кремля.
Песков добавил, что главное - «не разбазаривать государственное добро за бесценок».
Со своей стороны, мэр столицы Сергей Собянин поспешил сообщить, что объектов для приватизации в Москве больше нет. По его словам, Москва успела избавиться от ненужных активов, вложив средства в инвестиции, что позволило сделать рывок.
Мэр напомнил о своевременной продаже банка «Москва».
«Слава Богу, что продали, потому что он потом принес 200 млрд долгов», — напомнил Собянин.
При этом кандидат экономических наук и предприниматель Андрей Бунич рассказал НСН, что приватизация в России на данный момент невозможна из-за неподходящего для этого времени и отсутствия финансового рынка, который нуждается в реформе.
«Непонятно, кому продавать вообще сейчас. Сейчас финансовый рынок в России отсутствует. Он еще даже не сформирован надлежащим образом. Нужно еще создать работающий финансовый рынок, потому что в нынешней ситуации страна находится в коматозном состоянии. У нас есть огромный потенциал, но его же надо сначала создать. Продажа [активов, прим. ред] на нынешнем рынке, в нынешних условиях фактически будет означать передачу за бесценок каких-то ключевых активов», - сказал Бунич.
Он выделил две причины, по которым приватизация на сегодняшний день невозможна.
«Я считаю, что приватизацию сейчас невозможно провести по двум причинам: во-первых, не то время, когда этим надо заниматься. Во-вторых, не создан финансовый рынок. Нам сначала надо реформу рынка провести, где будет множество игроков, финансовых компаний, где будет другая структура рынка. И вот тогда можно будет что-то делать. Но делать это без этого в той системе, которая сейчас, вообще дикость какая-то. Продавать на финансовом рынке, на котором существуют несколько госбанков фактически на сегодняшний день. Для простоты: весь финансовый рынок – это фактически несколько госбанков, которые формально числятся частными, но реально – контролируются государством. Поэтому весь остальной финансовый рынок не значит ничего. Его фактически нет. У нас нет способов осуществлять капитализацию, потому что мы его не создали», - отметил экономист.
В апреле экономист Никита Кричевский говорил НСН, что под приватизацию может попасть мелкая и средняя госсобственность, о крупных объектах не может быть и речи.
«Ни о каких крупных объектах речи не было и быть не может. У того же “ВТБ” полно квазигосударственных активов. Среди них, например, “Российская зерновая компания”, которую никак нельзя приватизировать. Она потому и находится в управлении у “ВТБ”, потому что это госбанк. То же самое касается “Роснефти”, “Газпрома”, “Татнефти” и других крупных компаний, за которыми пристально приглядывает государство в лице контролирующих собственников. А небольших активов, которые можно приватизировать, у нас несколько тысяч», — сказал Кричевский.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что возможная новая приватизация станет синонимом воровства.
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