«Страна в коматозе»: Почему в нынешних условиях приватизация в России нереальна

Приватизация в России на данный момент невозможна из-за неподходящего для этого времени и отсутствия финансового рынка, который нуждается реформе. Таким мнением поделился в разговоре с НСН кандидат экономических наук и предприниматель Андрей Бунич.

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил о необходимости большой приватизации в России, но для этого необходимо сформировать рынок. Он отметил необходимость присутствия активного розничного отечественного инвестора.