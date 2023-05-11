«Страна в коматозе»: Почему в нынешних условиях приватизация в России нереальна

Кандидат экономических наук Андрей Бунич в беседе с НСН назвал причины провальности идеи «большой приватизации» в стране.

Приватизация в России на данный момент невозможна из-за неподходящего для этого времени и отсутствия финансового рынка, который нуждается реформе. Таким мнением поделился в разговоре с НСН кандидат экономических наук и предприниматель Андрей Бунич.

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил о необходимости большой приватизации в России, но для этого необходимо сформировать рынок. Он отметил необходимость присутствия активного розничного отечественного инвестора.

В Минфине заявили о необходимости «большой приватизации»
«Непонятно, кому продавать вообще сейчас. Сейчас финансовый рынок в России отсутствует. Он еще даже не сформирован надлежащим образом. Нужно еще создать работающий финансовый рынок, потому что в нынешней ситуации страна находится в коматозном состоянии. У нас есть огромный потенциал, но его же надо сначала создать. Продажа [активов, прим. ред] на нынешнем рынке, в нынешних условиях фактически будет означать передачу за бесценок каких-то ключевых активов», - сказал Бунич.

Собеседник назвал две причины, по которым приватизация на сегодняшний день невозможна.

«Я считаю, что приватизацию сейчас невозможно провести по двум причинам: во-первых, не то время, когда этим надо заниматься. Во-вторых, не создан финансовый рынок. Нам сначала надо реформу рынка провести, где будет множество игроков, финансовых компаний, где будет другая структура рынка. И вот тогда можно будет что-то делать. Но делать это без этого в той системе, которая сейчас, вообще дикость какая-то. Продавать на финансовом рынке, на котором существуют несколько госбанков фактически на сегодняшний день. Для простоты: весь финансовый рынок – это фактически несколько госбанков, которые формально числятся частными, но реально – контролируются государством. Поэтому весь остальной финансовый рынок не значит ничего. Его фактически нет. У нас нет способов осуществлять капитализацию, потому что мы его не создали», - отметил экономист.

Он добавил, что России следовало заняться формированием собственного рынка еще год назад, в нынешних условиях потенциальные владельцы контрольных пакетов акции итак понятны.

«Мы были привязаны к западному рынку, сейчас от него отключены, но своего не создали. Этим и надо было заняться год назад. А кто предлагает? Костин [Андрей Костин, глава ВТБ, прим. ред], председатель одного из главных банков. Фактически это будет означать, что несколько главных госбанков через посредников или еще как-то получат эти пакеты акции. В чем смысл, зачем это надо?» - подытожил Бунич.

Ранее экономист Никита Кричевский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил перспективы новой приватизации.

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ФОТО: РИА Новости
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