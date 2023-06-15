Песков заявил, что многие в правительстве поддерживают приватизацию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идею приватизации поддерживают многие в экономическом блоке правительства, сообщает РИА Новости.

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Он отметил, что такие идеи постоянно на повестке дня.

«И приватизация всегда является конечным результатом, за исключением ряда отраслей, где частный сектор не может обеспечить консолидированное развитие отрасли», - указал представитель Кремля.

Песков добавил, что главное - «не разбазаривать государственное добро за бесценок».

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме заявила, что приватизация положительно скажется на экономике российской экономике, , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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