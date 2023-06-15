Песков заявил, что многие в правительстве поддерживают приватизацию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идею приватизации поддерживают многие в экономическом блоке правительства, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что такие идеи постоянно на повестке дня.
«И приватизация всегда является конечным результатом, за исключением ряда отраслей, где частный сектор не может обеспечить консолидированное развитие отрасли», - указал представитель Кремля.
Песков добавил, что главное - «не разбазаривать государственное добро за бесценок».
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме заявила, что приватизация положительно скажется на экономике российской экономике, , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru