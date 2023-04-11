«Кто купит?»: Экономист Кричевский оценил перспективы новой приватизации

Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин призвал провести в России новую приватизацию и существенно нарастить объемы госдолга, чтобы найти деньги на приоритеты новой экономической модели. Об этом сообщило издание РБК. По мнению банкира, это поможет создать новые логистические коридоры, перезапустить целые отрасли промышленности и укрепить российскую обороноспособность. Кричевский предположил, что приватизация может коснуться мелкой и средней госсобственности.

«Ни о каких крупных объектах речи не было и быть не может. У того же “ВТБ” полно квазигосударственных активов. Среди них, например, “Российская зерновая компания”, которую никак нельзя приватизировать. Она потому и находится в управлении у “ВТБ”, потому что это госбанк. То же самое касается “Роснефти”, “Газпрома”, “Татнефти” и других крупных компаний, за которыми пристально приглядывает государство в лице контролирующих собственников. А небольших активов, которые можно приватизировать, у нас несколько тысяч», — сказал Кричевский.

Вместе с тем собеседник НСН заявил, что приватизация не сможет решить те проблемы, о которых упоминал Костин.

«Мы пережили печальный опыт тридцать лет назад, никто тогда не смог ничего создать. Что-то разрушили, что-то разобрали и перепродали. Результаты были крайне отрицательными. Кроме того, это очень благодатная почва для коррупции. Да и кто купит эти активы? Деньги находятся под контролем государства. Вряд ли получится купить даже какие-то здания, промышленные активы и заводы. Как можно, например, приватизировать “Уралвагонзавод”? Или “Российскую зерновую компанию”, которая только-только взяла под контроль экспорт зерна из России? Или “Новороссийский морской торговый порт”, с таким трудом отвоеванный “Транснефтью” у криминала?» — задался вопросом экономист.

В заключение Кричевский добавил, что позиция Костина — всего лишь его личное мнение.

«Это не точка зрения государства и правительства. Костин может быть прав или не прав, как и многие другие, кто высказывает свое мнение по тем или иным вопросам. Не надо множить сущности там, где их нет», — подытожил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что возможная новая приватизация станет синонимом воровства. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

