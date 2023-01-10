«Деньги пока есть»: Повышенный дефицит бюджета РФ приведет к росту налогов

Дефицит бюджета в 2023 году будет покрываться за счет повышения налогов, средств из Фонда национального благосостояния и выпуска государственных облигаций, заявила главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в беседе с НСН.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что дефицит бюджета России по итогам 2022 года составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3% ВВП. В декабре Минфин повысил прогноз дефицита с 0.9 до 2% ВВП (2.9 трлн), но по факту оказалось на 0.3% ВВП (400 млрд) больше. Зубаревич объяснила это падением нефтегазовых доходов.

«В любом состоянии российской экономики самая большая доля трат приходится на декабрь, это норма. В декабре был недобор доходов нефтегазовых, потому что экспорт сильно упал. Рассчитывали, что доберут, полагали, что будет лучше. Такой дефицит некритичен для бюджета, есть откуда брать деньги пока что. Поэтому и расходы могли нарастить, понимая, что смогут закрыть дыру в бюджете повышением налогов на весь экспортный бизнес, заимствованиями из Фонда национального благосостояния и выпуском очередной порции государственных облигаций», - рассказала она.