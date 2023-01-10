«Деньги пока есть»: Повышенный дефицит бюджета РФ приведет к росту налогов

Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в эфире НСН рассказала, как будет финансироваться дефицит бюджета в 2023 году. 

Дефицит бюджета в 2023 году будет покрываться за счет повышения налогов, средств из Фонда национального благосостояния и выпуска государственных облигаций, заявила главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в беседе с НСН.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что дефицит бюджета России по итогам 2022 года составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3% ВВП. В декабре Минфин повысил прогноз дефицита с 0.9 до 2% ВВП (2.9 трлн), но по факту оказалось на 0.3% ВВП (400 млрд) больше. Зубаревич объяснила это падением нефтегазовых доходов.

«В любом состоянии российской экономики самая большая доля трат приходится на декабрь, это норма. В декабре был недобор доходов нефтегазовых, потому что экспорт сильно упал. Рассчитывали, что доберут, полагали, что будет лучше. Такой дефицит некритичен для бюджета, есть откуда брать деньги пока что. Поэтому и расходы могли нарастить, понимая, что смогут закрыть дыру в бюджете повышением налогов на весь экспортный бизнес, заимствованиями из Фонда национального благосостояния и выпуском очередной порции государственных облигаций», - рассказала она.

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При этом Зубаревич отметила, что запланированный бюджет на 2023 год является лишь гипотетическим, все будет зависеть от цены на нефть, которую сейчас никто не берется прогнозировать.

«Никто не знает, какой будет цена на нефть, бюджет только гипотетический. Никто не понимает, что будет в 2023 году. Стандартно на нефтегазовые доходы приходится от 30 до 40% доходов, если эта доля будет падать, зависимость уменьшится. И начальство скажет, что мы не сидим на нефтяной игле», - добавила собеседница НСН.

Для выполнения социальных обязательств в 2023 году будут привлечены средства из Фонда национального благосостояния, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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