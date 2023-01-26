В РАН заявили, что российский бизнес борется с кризисом «наступательно»
Российский бизнес в 2022 году показал высокие адаптивные способности, несмотря на то, что пострадавшими от санкций себя считают 66,2% компаний. Об этом сообщили в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, передает РБК.
Так, 19,2% компаний заявили, что не ощущают негативных последствий после введения санкций, 14,6% допускают, что могут пострадать в будущем.
Авторы исследования подчеркивают, что большая часть компаний выбирает «наступательные стратегии борьбы с кризисом» - это говорит о том, что многие компании могут позволить себе развиваться даже в кризисных ситуациях.
Ранее первый зампред комитета Госдумы России по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков заявил, что единственным учредителям и руководителям предприятий необходимо предоставить отсрочку от мобилизации.
Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в беседе с НСН рассказала о «подводных камнях» такой инициативы в рамках поддержки бизнеса.
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