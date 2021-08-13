Удаленка - всё! Потапенко поблагодарил Собянина за избавление бизнеса от «геморроя»

«Отменить или назначить «удаленку», мягко говоря, не во власти Собянина. Он может только обязать к отчетности. Бизнес с благодарностью отнесся, что не надо делать очередную макулатурную отчетность, ибо ничего кроме создания дополнительного геморроя это требование не создавало. А наличие «удаленки» зависит не от Собянина, не от Господа Бога и даже не от Барака Обамы и Дональда Трампа, а исключительно от бизнес-процесса. Если он развивается без возможности создать удаленное рабочее место, то он будет развиваться без этого. Как бы кому не хотелось, большая часть функционала происходит в офлайн и на локации. И можно даже назначить публичные расстрелы за «удаленку» или ее отсутствие, но общепит будет рисовать отчетность. Поэтому спасибо, что отчетность больше не надо рисовать», - отметил бизнесмен.

Сложившаяся ситуация вызвала у Потапенко смешанные чувства.

«Это достаточно шизофреническая история, что власть сказала «У вас должна быть "удаленка"». А бизнес вместо того, чтобы выйти на «удаленку» и экономить себе средства, с упорством арендует офисы. Не чувствуете некой дихотомии? Не то, что я кого-то уговариваю, но если ты можешь это сделать без затрат на компьютер, то так можно делать», - сказал эксперт.