Удаленка - всё! Потапенко поблагодарил Собянина за избавление бизнеса от «геморроя»
Требование о переводе 30% сотрудников на удаленную работу лишь заставляло бизнесменов «рисовать» нужные цифры, считает бизнесмен Дмитрий Потапенко.
Бизнес благодарен отмене обязательной «удаленки», потому что ни к чему кроме необходимости «рисовать» отчетность это правило не приводило, рассказал экономист и бизнесмен Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что требование об обязательном переводе 30 процентов сотрудников предприятий и организаций столицы на удаленную работу отменено.
«Отменить или назначить «удаленку», мягко говоря, не во власти Собянина. Он может только обязать к отчетности. Бизнес с благодарностью отнесся, что не надо делать очередную макулатурную отчетность, ибо ничего кроме создания дополнительного геморроя это требование не создавало. А наличие «удаленки» зависит не от Собянина, не от Господа Бога и даже не от Барака Обамы и Дональда Трампа, а исключительно от бизнес-процесса. Если он развивается без возможности создать удаленное рабочее место, то он будет развиваться без этого. Как бы кому не хотелось, большая часть функционала происходит в офлайн и на локации. И можно даже назначить публичные расстрелы за «удаленку» или ее отсутствие, но общепит будет рисовать отчетность. Поэтому спасибо, что отчетность больше не надо рисовать», - отметил бизнесмен.
Сложившаяся ситуация вызвала у Потапенко смешанные чувства.
«Это достаточно шизофреническая история, что власть сказала «У вас должна быть "удаленка"». А бизнес вместо того, чтобы выйти на «удаленку» и экономить себе средства, с упорством арендует офисы. Не чувствуете некой дихотомии? Не то, что я кого-то уговариваю, но если ты можешь это сделать без затрат на компьютер, то так можно делать», - сказал эксперт.
По его словам, сейчас удаленно работают 10-15 процентов работников московских предприятий, однако в такой цифре нет заслуг властей.
«Бизнес-процессы на «удаленке» или в офлайне зависят исключительно от того, есть потребитель или нет. И если мы говорим об этих процентах, то это произошло не благодаря властям или их действиям. А из-за того, что у нас грохнулся потребитель, причем так конкретно - стал без денег и просто умер. В общепите, например, походишь, и по большой части «мертвые столы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Напомним, столичные работодатели должны были перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы с 28 июня.
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