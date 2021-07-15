Потапенко: малый и средний бизнес в «загоне»
Предприниматель Дмитрий Потапенко на пресс-конференции в НСН заявил, что бизнес справится с требованием об обязательной вакцинации, но власти продолжат давить на предпринимателей.
Малый и средний бизнес в России будут продолжать «гнобить», заявил ретейлер, предприниматель Дмитрий Потапенко на пресс-конференции в НСН.
«Я не знаю, как мои коллеги рестораторы будут отчитываться сегодня о вакцинации сотрудников, но уверен, что большая часть из них постарается отчитаться правильно. Но напомню, что обязательной вакцинации не может существовать, мы убили любые медицинские исследования такими методами. Никто не будет верить в наши процедуры по вакцин», - поделился предприниматель.
По его словам, бизнес выкрутится и в этот раз, но от малых предприятий все равно «не отстанут».
«Бизнес, конечно, выкрутится, потому что бизнес существовал и при запретах, и при открытой экономике, но какой это будет бизнес? У нас сейчас на протяжении последних 30 лет преобладает бизнес лавочников. Малый и средний бизнес останется в загоне, его будут гнобить, вывешивать все больше требований, оскорбляя и приводя в состояние маргиналов», - добавил Потапенко.
Низкие доходы граждан обусловлены колониальным типом российской экономики, заявил ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров на пресс-конференции в НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 293 / сут.
Умерли
146 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 493 / сут.
- Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Казахстане
- Союз потребителей заявил о рекордном непрерывном росте цен в России
- Путина попросили ввести нерабочие дни из-за роста числа случаев COVID-19
- Гособвинитель запросил условный срок для Майкла Калви
- В Госдуме поставили под сомнение суверенитет России
- Союз потребителей призвал ввести продовольственные субсидии
- «Сухой дождь и пыльный дьявол». Москву накрыл мощный ливень, Мытищи - смерч
- Полиция пришла к собеседнику Соловьева во время прямого эфира
- От пирожных к хлебу: Союз потребителей фиксирует рост цен на всё
- Президент РФС прокомментировал информацию об отказе футболистов ЦСКА от вакцинации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru