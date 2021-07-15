Потапенко: малый и средний бизнес в «загоне»

Малый и средний бизнес в России будут продолжать «гнобить», заявил ретейлер, предприниматель Дмитрий Потапенко на пресс-конференции в НСН.

«Я не знаю, как мои коллеги рестораторы будут отчитываться сегодня о вакцинации сотрудников, но уверен, что большая часть из них постарается отчитаться правильно. Но напомню, что обязательной вакцинации не может существовать, мы убили любые медицинские исследования такими методами. Никто не будет верить в наши процедуры по вакцин», - поделился предприниматель.

По его словам, бизнес выкрутится и в этот раз, но от малых предприятий все равно «не отстанут».