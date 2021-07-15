Потапенко: малый и средний бизнес в «загоне»

Предприниматель Дмитрий Потапенко на пресс-конференции в НСН заявил, что бизнес справится с требованием об обязательной вакцинации, но власти продолжат давить на предпринимателей.

Малый и средний бизнес в России будут продолжать «гнобить», заявил ретейлер, предприниматель Дмитрий Потапенко на пресс-конференции в НСН.

«Я не знаю, как мои коллеги рестораторы будут отчитываться сегодня о вакцинации сотрудников, но уверен, что большая часть из них постарается отчитаться правильно. Но напомню, что обязательной вакцинации не может существовать, мы убили любые медицинские исследования такими методами. Никто не будет верить в наши процедуры по вакцин», - поделился предприниматель.

По его словам, бизнес выкрутится и в этот раз, но от малых предприятий все равно «не отстанут».

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«Бизнес, конечно, выкрутится, потому что бизнес существовал и при запретах, и при открытой экономике, но какой это будет бизнес? У нас сейчас на протяжении последних 30 лет преобладает бизнес лавочников. Малый и средний бизнес останется в загоне, его будут гнобить, вывешивать все больше требований, оскорбляя и приводя в состояние маргиналов», - добавил Потапенко.

Низкие доходы граждан обусловлены колониальным типом российской экономики, заявил ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров на пресс-конференции в НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Средний И Малый Бизнес
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