Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке в России

Самую большую зарплату на удаленке в России в августе предлагают разработчику, владеющему языком программирования Flutter, следует из данных сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что компании по разработке мобильных приложений готовы платить таким разработчикам до 300 тысяч рублей. При этом работодатель ищет человека с опытом работы от 2 лет, который успешно реализовывал личные или коммерческие Flutter-проекты.

Вторе место по уровню заработной платы занимает аналитик-консультант в области спортивной аналитики, ему предлагают зарплату в 230 тысяч рублей. При этом агентства ищут человека с опытом работы не менее 3 лет.

На третьем месте – рекрутер, который на удаленке может заработать до 150 тысяч рублей.

Ранее главное условие для введения 4-дневной рабочей недели назвали в ФНПР. Как сообщил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, самое важное – это сохранение зарплаты. В интервью газете «Известия» он рассказал, что работодатели не готовы идти на такой шаг.

