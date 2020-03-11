Не кризис, а рецессия. Экономист о прогнозе АКРА
Финансовый эксперт в эфире НСН высказал мнение, что АКРА опережает события.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России. 10 марта индекс финансового стресса ACRA (Financial Stress Index; FSI) вырос до отметки 3,1 пункта. Как пишет «Коммерсант», граница перехода системы в состояние кризиса по индексу ACRA - 2,5 пункта.
Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в эфире НСН высказал мнение, что АКРА опережает события.
«Заявление АКРА - это как в анекдоте: есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. Это статистика – очередной подсчет того, что происходит в мире по методу, который придумала сама АКРА. Он имеет какое-то обоснование, но сказать, что прямо сейчас в разгаре какой-то большой кризис, не стоит. Времена, действительно, беспокойные, люди очень сильно волнуются, все готовятся к полноценному глобальному финансовому кризису. Но пока макроэкономические данные говорят, что это хорошая рецессия, но не глобальный кризис», - сказал он.
Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН заявил, что россиянам следует готовиться к наступлению нового кризиса и затягиванию поясов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News