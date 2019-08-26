Экономист рассказал, как ускорить российскую экономику
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества рассказал в эфире НСН, почему в России медленно растет экономика.
Неудовлетворительными назвал темпы экономического роста президент России Владимир Путин. На совещании по экономическим вопросам он потребовал сделать экономический рост «более устойчивым и более динамичным». Глава государства также заявил, что обеспокоен медленным ростом реальных доходов населения.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в эфире НСН, почему в России медленно растет экономика.
«Медленный рост российской экономики обусловлен не санкциями, а ставкой на экспортные поставки. Что, наращивая вывоз, мы получим более высокие темпы роста. Но мировой рынок эти планы не оправдывает. И вторая ставка – потребительский спрос. Этого не произошло. Для роста внутреннего потребления нужны усилия государства. Таких планов мы пока не увидели. Увеличить спрос государство может за счет повышения доходов бюджетников – врачей, учителей, медсестер, преподавателей вузов и колледжей. И нужно, чтобы потребление этих людей было направлено на внутренний рынок – на приобретение жилья, мебели, одежды. Для этого необходимо принять целый ряд решений, например, вводить стандарты школьной формы, вводить форму для чиновников. Активизировать покупку жилья по льготным ипотечным кредитам. Гарантировать, что они не потеряют работу. Тут целый комплекс мероприятий должен быть. Китай растет быстрее мировых темпов именно потому, что он активно задействует возможности внутреннего спроса», - отметил он.
Ранее экономист Владислав Жуковский рассказал НСН, что темпы экономического роста в России в пять раз ниже, чем среднемировые.
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