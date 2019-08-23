Финансовый омбудсмен АРБ рассказал о возможных последствиях ипотечного бума

Павел Медведев: «Само это сообщение очень трудно сегодня как-то характеризовать в смысле качества. Если экономика России будет развиваться так, как нам объясняют большие начальники, то это – очень положительная информация. Очень хорошо, когда люди берут очень длинные кредиты на чрезвычайно важные цели: на покупку жилья для себя, а, следовательно, они собираются создать семью. Но если развитие экономики пойдет косенько, это будет катастрофой для очень многих людей и для многих семей», - предупредил Павел Медведев в разговоре НСН.

