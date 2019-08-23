Финансовый омбудсмен АРБ рассказал о возможных последствиях ипотечного бума
Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Россияне начали активнее покупать продукты в рассрочку
Россияне, являющиеся держателями кредитных карт, начали активнее покупать продукты в рассрочку. Так, доля оплаченных картами рассрочки покупок в продуктовых магазинах по итогам первого полугодия 2019 года составила 14 процентов от общего числа товаров, которые были приобретены в рассрочку. Чаще продуктов в рассрочку покупают только бытовую технику.
Павел Медведев: «Это сообщение очень тревожное. Если люди не могут себе позволить купить за наличные деньги не только холодильник, но продукты питания, значит доходы населения становятся недопустимо маленькими. Во всяком случае, в среднем по стране», - отметил Павел Медведев, общаясь с НСН.
В России просят разрешить банкам блокировку на 30 дней подозрительных карт
Ассоциация банков России предложила разрешить блокировку на 30 дней карт клиентов при переводе на них подозрительных, по мнению финансовых организаций, средств. Авторы идеи уверяют, что эти изменения затруднят мошенникам вывод денег.
Павел Медведев: «Очень многие предложения, которые появляются сейчас в экономической, в финансовой сфере, достойны глубокого анализа. Мне кажется, что подсознательно люди, которые высказывают эти предложения, хотят устроить жизнь в стране, в которой нет ни суда, ни полиции. Нужно придумать такой закон, чтобы мы были счастливы без этих двух институтов. Не получится!» - подчеркнул он в эфире НСН.
Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей
Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей. По сравнению с 2014 годом он вырос в три раза. Таких объемов в истории России еще не фиксировали. Причиной задолженности стал низкий уровень финансовой грамотности населения.
Павел Медведев: «Само это сообщение очень трудно сегодня как-то характеризовать в смысле качества. Если экономика России будет развиваться так, как нам объясняют большие начальники, то это – очень положительная информация. Очень хорошо, когда люди берут очень длинные кредиты на чрезвычайно важные цели: на покупку жилья для себя, а, следовательно, они собираются создать семью. Но если развитие экономики пойдет косенько, это будет катастрофой для очень многих людей и для многих семей», - предупредил Павел Медведев в разговоре НСН.
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