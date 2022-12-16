Молдавия рассчиталась с «Газпромом» за ноябрь и декабрь

По его словам, сумма платежа ПАО «Газпром» составила $47,64 млн. Чебан отметил, что частично погасить задолженность помогла компенсация от Министерства труда и социальной защиты.

Ранее сообщалось, что «Газпром» с начала 2022 года снизил добычу газа на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

