Молдавия засекретит данные об объеме накопленного газа
Молдавия с понедельника будет скрывать точные объемы накопленного в резервах газа, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну, передает РИА Новости.
По его словам, такое решение было принято из соображений безопасности.
Он также подчеркнул, что страна обеспечена газом как минимум на два месяца, граждане будут получать необходимую информацию, но без данных объема топлива.
Ранее «Газпром» зафиксировал оседание на Украине газа, предназначенного для Молдавии. В «Молдовагазе» объяснили, что энергокомпания специально оставила часть объема топлива на Украине, чтобы не допустить дефицита газа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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