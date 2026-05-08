Россиянам объяснили, почему не стоит доверять нейросетям управление своими активами
Для тех, кто не разбирается в финансах, оптимальны простые и прозрачные инструменты: депозиты и государственные облигации, сказал НСН Андрей Кочетков.
В эпоху активного внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в бизнес‑процессы особенно важно чётко разграничивать реальные возможности технологий и завышенные ожидания. Многие специалисты уже используют нейросети для сбора и обработки данных, но полностью доверять таким системам пока что не стоит, сказал НСН частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
Состоятельные россияне не доверяют ИИ управление своими инвестициями, пишут «Ведомости». Всего 2% опрошенных активно пользуются нейросетями при принятии решений о капиталовложениях. Около трети и вовсе не разбираются в технологии, примерно столько же полностью ей не доверяют. 70% клиентов с активами от 15 млн руб. полагаются на собственные знания в управлении инвестициями. Кочетков объяснил, почему опытные инвесторы не доверяют управление активами нейросетям.
«Важно различать подлинный искусственный интеллект и то, что сегодня под ним подразумевают. Сейчас речь идёт о нейронных сетях и экспертных системах, построенных на анализе накопленного опыта. Я бы не стал безоговорочно доверять им как полноценному аналитическому мозгу. Тем не менее такие системы вполне можно применять в работе. Многие аналитики уже используют нейросети для сбора статистики и построения исторических графиков по активам. Однако окончательное решение всегда должен принимать человек: на текущем этапе ИИ лишён креативного мышления. По сути, это инструмент исторического анализа, выдающий наиболее вероятный результат на основе прошлых данных. Но будущее может сильно отличаться от прошлого — и в этом главная причина, почему сегодня нельзя полностью полагаться на нейросети. Правильно, что люди опираются в первую очередь на собственный опыт и интеллект», — сказал собеседник НСН.
Он также дал советы тем россиянам, которые не хотят сильно углубляться в финансы и сталкиваться с рисками.
«Люди, сумевшие заработать 15 миллионов рублей или долларов, уже достигли финансовой состоятельности. Они вправе доверять собственному опыту и интеллекту в принятии решений. Тем, чьи средства не столь значительны, стоит минимизировать риски — особенно при недостаточном опыте. По мере накопления знаний и практики можно постепенно увеличивать долю рискованных решений — будь то операции на рынке ценных бумаг или управление капиталом в целом. Для тех, кто пока не разбирается в финансах, оптимальны простые и прозрачные инструменты: депозиты и государственные облигации. А вот для работы с валютными курсами или торговлей акциями требуются специальные знания и время на глубокий анализ информации — именно она лежит в основе грамотных финансовых решений», — добавил эксперт, отметив, что это не является инвестиционной рекомендацией.
Ранее аналитик банковской сферы Владимир Шевченко рассказал НСН, что в России государством застрахованы банковские вклады и счета физических лиц в размере до 1,4 млн рублей, больше этой суммы держать в одном банке сейчас опасно.
Горячие новости
- Лидер «Миража» заявил, что его дед во время войны разрабатывал секретную технику
- Заслуженный артист РФ Вячеслав Николаев умер на 68 году жизни
- Россиянам объяснили, почему не стоит доверять нейросетям управление своими активами
- Пассажирский автобус въехал в стену дома в Санкт-Петербурге
- «Сожрет» весь трафик? Как мобильные операторы блокируют VPN
- Токаев и Мирзиеев примут участие в празновании Дня Победы в Москве
- В Госдуме объяснили, чем калининградские гиды возмутили губернатора
- Сын Шаинского поддержал создание единого школьного учебника музыки
- Минюст признал философа Михаила Эпштейна иноагентом
- «Превратились в пункты выдачи»: К чему приведет волна закрытий магазинов автозапчастей