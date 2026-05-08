Он также дал советы тем россиянам, которые не хотят сильно углубляться в финансы и сталкиваться с рисками.

«Люди, сумевшие заработать 15 миллионов рублей или долларов, уже достигли финансовой состоятельности. Они вправе доверять собственному опыту и интеллекту в принятии решений. Тем, чьи средства не столь значительны, стоит минимизировать риски — особенно при недостаточном опыте. По мере накопления знаний и практики можно постепенно увеличивать долю рискованных решений — будь то операции на рынке ценных бумаг или управление капиталом в целом. Для тех, кто пока не разбирается в финансах, оптимальны простые и прозрачные инструменты: депозиты и государственные облигации. А вот для работы с валютными курсами или торговлей акциями требуются специальные знания и время на глубокий анализ информации — именно она лежит в основе грамотных финансовых решений», — добавил эксперт, отметив, что это не является инвестиционной рекомендацией.

Ранее аналитик банковской сферы Владимир Шевченко рассказал НСН, что в России государством застрахованы банковские вклады и счета физических лиц в размере до 1,4 млн рублей, больше этой суммы держать в одном банке сейчас опасно.

