Роспотребнадзор: После пожара у ЧАЭС радиационная обстановка в РФ стабильная

Усиленный мониторинг радиационной обстановки осуществляется Роспотребнадзором в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях России. Об этом сообщает RT.

«Радиация еще идет»: Со дня трагедии в Чернобыле прошло 40 лет

Отмечается, что это связано с лесным пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Мониторинг включает измерения мощности дозы гамма-излучения.

«Радиационная обстановка в РФ остаётся стабильной, превышения естественного гамма-фона местности... не зафиксировано», - указали в Роспотребнадзоре.

Ранее профессор Владимир Кузнецов заявил, что масштабный лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС несёт самые неприятные риски, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
ТЕГИ:РадиацияРоспотребнадзорРоссияЛесные ПожарыЧернобыльская АЭС

Горячие новости

Все новости

партнеры