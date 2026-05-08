Роспотребнадзор: После пожара у ЧАЭС радиационная обстановка в РФ стабильная
Усиленный мониторинг радиационной обстановки осуществляется Роспотребнадзором в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях России. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что это связано с лесным пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Мониторинг включает измерения мощности дозы гамма-излучения.
«Радиационная обстановка в РФ остаётся стабильной, превышения естественного гамма-фона местности... не зафиксировано», - указали в Роспотребнадзоре.
Ранее профессор Владимир Кузнецов заявил, что масштабный лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС несёт самые неприятные риски, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
