Собеседник НСН добавил, что Нуриева выбрали на должность досточтимого мастера до 30 мая 2027 года.

«Великая ложа России сегодня объединяет 57 лож. В Москве работают 25 лож. Одна из них — ложа “Святой Грааль”. В любой ложе есть должности, которые называются офицерскими. В ложе минимум семь офицеров, в том числе и руководитель ложи — досточтимый мастер. Нуриев стал досточтимым мастером ложи “Святой Грааль”. Его выбирают на масонский год — с 1 июня по 30 мая. Досточтимый мастер руководит, управляет ложей. Эту должность можно занимать два года подряд. Даже если его не переизберут, в любом случае он будет бывшим досточтимым мастером. Все члены масонской ложи равны, но в управлении ложей есть свой функционал, касающийся как ритуалистики, так и жизни ложи. У досточтимого мастера достаточно много обязанностей и полномочий», — подчеркнул он.

Великий мастер масонской ложи России также рассказал о взносах, которые платят все члены ложи.

«Масонов в России не так много, порядка 1300 человек. Как и любая общественная организация, мы живем только на свои взносы. В каждой ложе они разные, но одинаковые для каждого члена. Есть отчисления в Великую ложу России (годовой взнос составляет приблизительно 15 000 рублей), есть взносы в свою ложу, взносы на храм, где происходит работа ложи, плата за коммунальные услуги и так далее. Также в каждой ложе в рамках ритуала есть “кружка вдовы”, когда каждому предлагается сделать взнос, размер которого он сам для себя определяет. Эти деньги тратятся на помощь нуждающимся братьям или вдовам братьев. Как распределить эти средства, решает сама ложа. Есть и такие проекты, как шефство над детским домом или что-то подобное. На это деньги собираются отдельно», — отметил собеседник НСН.

В заключение Богданов заявил, что многие зарубежные музыканты состоят в масонских ложах.

«Скажем, в США достаточно много рэперов, которые входят в масонские ложи. В России случай с Нуриевым единственный на сегодняшний момент, но в мире очень многие музыканты современности являются масонами», — подытожил он.

