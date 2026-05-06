Относительно 2025 года идет снижение зарплаты на 3,5%, падение продолжится до конца года, заявила экономист Наталья Репко в пресс-центре НСН.

«Зарплаты у нас росли в 2025 году, влияло развитие ОПК, повышение МРОТ. Ситуация была благополучной, но теперь идет тренд на снижение зарплаты. Относительно 2025 года идет снижение на 3,5%. Это на самом деле очень много. Это может сильно сказаться на покупательской способности. Впервые за много лет люди стали экономить на продуктах, это уже не говоря о других вещах, включая фитнес и так далее. Конечно, люди экономят на ресторанах, ремонтах. В 2026 году ждем снижения зарплаты и дальше», - отметила она.

В России происходит снижение ВВП, которое отражается неравномерно на отраслях и сферах, заявила экономист Наталья Репко в пресс-центре НСН.



