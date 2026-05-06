Экономия на продуктах: Россиян предупредили о снижении зарплаты в 2026 году
Наталья Репко заявила НСН, что россияне начали экономить на продуктах, что является крайней мерой при снижении уровня дохода.
Относительно 2025 года идет снижение зарплаты на 3,5%, падение продолжится до конца года, заявила экономист Наталья Репко в пресс-центре НСН.
«Зарплаты у нас росли в 2025 году, влияло развитие ОПК, повышение МРОТ. Ситуация была благополучной, но теперь идет тренд на снижение зарплаты. Относительно 2025 года идет снижение на 3,5%. Это на самом деле очень много. Это может сильно сказаться на покупательской способности. Впервые за много лет люди стали экономить на продуктах, это уже не говоря о других вещах, включая фитнес и так далее. Конечно, люди экономят на ресторанах, ремонтах. В 2026 году ждем снижения зарплаты и дальше», - отметила она.
В России происходит снижение ВВП, которое отражается неравномерно на отраслях и сферах, заявила экономист Наталья Репко в пресс-центре НСН.
Горячие новости
- Баня и купель: Как фитнес-клубы конкурируют с онлайн-тренировками
- Голикова: Более 70% россиян считают рабочие профессии престижными
- Психолог объяснил интерес россиян к тру-крайму неполноценностью и завистью
- Фитнес-клубы получили 25% отказов от абонемента из-за «дороговизны»
- Мирошник заявил, что Украина будет наказана за удары по городам России
- Экономия на продуктах: Россиян предупредили о снижении зарплаты в 2026 году
- Жесткое снижение: По каким отраслям сильнее всего ударил экономический кризис
- При крушении самолета под Омском погибли два человека
- Завод «Ультра Продакшн» выпустил песни Льва Лещенко на виниле к 9 мая
- Накопили долги: Какие фитнес-клубы не предупреждают о закрытии