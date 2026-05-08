Пассажирский автобус въехал в стену дома в Санкт-Петербурге

Пассажирский автобус въехал в стену дома Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

По данным полиции, инцидент произошёл в Выборгском районе на пересечении Скобелевского и Удельного проспектов. Отмечается, что, по предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.

«В результате ДТП незначительные травмы получила пожилая женщина. По факту аварии проводится проверка», - говорится в сообщении.

Ранее в МВД рассказали, что в первом квартале 2026 года россияне чаще всего погибали в ДТП в Туве, Карачаево-Черкессии и Еврейской автономной области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
