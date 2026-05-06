Жесткое снижение: По каким отраслям сильнее всего ударил экономический кризис
Наталья Репко заявила НСН, что строительство, металлургия, одежда и добыча полезных ископаемых переживают самый сложный период.
В России происходит снижение ВВП, которое отражается неравномерно на отраслях и сферах экономики, заявила экономист Наталья Репко в пресс-центре НСН.
«В последние два-три года мы наблюдали рост экономики за счет ОПК. Но сейчас мы видим снижение ВВП. По первой половине года грустные прогнозы, во второй половине года ждем рост ВВП. Некоторые производства вынуждены сокращаться, переходить на сокращенную рабочую неделю. Это происходит локально. Где-то все равно еще идет рост. В каких сферах сегодня происходит падение? Это строительство, металлургия, одежда и добыча полезных ископаемых. В этих отраслях идет серьезное, жесткое снижение», - рассказала она.
