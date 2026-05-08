Заслуженный артист РФ Вячеслав Николаев умер на 68 году жизни

Отмечается, что Николаев участвовал в таких постановках, как «Берег утопии», «Лоренцаччо», «Приключения капитана Врунгеля», «Нюрнберг», «Чехов-GALA» и «Алые паруса». Также артист известен по роли Иванова в сериале «Возвращение Мухтара», пишет RT,

«Наши соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.

Причину смерти в театре не назвали. ТАСС, со ссылкой на источник, сообщает, что Николаев болел и перенес инсульт.

Ранее в Театре кукол имени Образцова рассказали, что на 90-м году жизни умер народный артист РФ Роберт Ляпидевский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

