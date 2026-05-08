Россиянам объяснили, что ипотека не всегда выгоднее потребительского кредита

Он рассказала, что это срок кредитования, наличие созаёмщика, условия кредитования, наличие страховки и первого взноса, а также сумму обеспечения.

По её словам, у потребительского кредита совершенно точно будет более высокая процентная ставка и более короткий срок. Однако в случае, когда сумма небольшая, то грамотное финансовое планирование может сделать его более лёгким для бюджета, нежели ипотека.

«По ипотечному кредиту ставки будут однозначно ниже... Однако надо учитывать, что ипотечные заемщики должны ежегодно оплачивать страховой платёж», — указала Зубкова.

Финансист добавила, что прежде чем определиться с видом кредитования, необходимо тщательно изучить условия, размер комиссий, стоимость страховки, а также сумму комиссии банка за некоторые услуги.

Ранее профессор экономического факультета НИУ ВШЭ Николай Берзон заявил, что покупка квартиры в ипотеку, по его мнению, однозначно выгоднее аренды жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

