Россиянам объяснили, что ипотека не всегда выгоднее потребительского кредита
Для того, чтобы выяснить, что тяжелее для бюджета – обычный потребительский кредит или ипотека, следует оценить несколько критериев. Об этом «Газете.Ru» заявила доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета Финансового университета при павительстве РФ Светлана Зубкова.
Он рассказала, что это срок кредитования, наличие созаёмщика, условия кредитования, наличие страховки и первого взноса, а также сумму обеспечения.
По её словам, у потребительского кредита совершенно точно будет более высокая процентная ставка и более короткий срок. Однако в случае, когда сумма небольшая, то грамотное финансовое планирование может сделать его более лёгким для бюджета, нежели ипотека.
«По ипотечному кредиту ставки будут однозначно ниже... Однако надо учитывать, что ипотечные заемщики должны ежегодно оплачивать страховой платёж», — указала Зубкова.
Финансист добавила, что прежде чем определиться с видом кредитования, необходимо тщательно изучить условия, размер комиссий, стоимость страховки, а также сумму комиссии банка за некоторые услуги.
Ранее профессор экономического факультета НИУ ВШЭ Николай Берзон заявил, что покупка квартиры в ипотеку, по его мнению, однозначно выгоднее аренды жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
