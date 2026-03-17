Никаких «сговоров»: Почему на самом деле перестали повышать зарплаты
На рынке труда сохраняется конкуренция за квалифицированные кадры, потому сговор работодателей для сдерживания роста зарплат вряд ли возможен, сказал НСН Александр Ветерков.
Сговор работодателей в целях сдерживания зарплат возможен лишь в небольших городах, большинство компаний не поднимают оклады сотрудникам по экономическим причинам, заявил НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обратилась к руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой проверить российские компании на предмет «зарплатного сговора», пишет РБК. Как отмечает депутат, речь может идти о согласовании кадровой и зарплатной политики между работодателями, которая направлена не на добросовестную конкуренцию за кадры, а на искусственное сдерживание роста оплаты труда и снижение трудовой мобильности граждан. Однако Ветерков усомнился, что крупные компании обратились бы к такой практике.
«Сомнительная история, поскольку конкуренция за высококвалифицированные кадры идет. Мы видим, что на рынке предлагаются разные зарплаты. Если, к примеру, взять сегмент IT, там идет охота за квалифицированными кадрами. По зарплатам есть предложения для разработчика за 200 тысяч рублей, а есть за 300 тысяч с одинаковыми требованиями квалификации. Дело в том, что у предприятий разная юнит-экономика. Какое-то предприятие может заплатить больше денег, чтобы привлечь специалиста, какое-то не может. Помимо прочего в IT есть 3-5 компаний, которые являются лидерами отрасли. Мы видим яркие постоянные переходы людей между компаниями. В городах-миллионниках есть конкуренция за кадры», - объяснил он.
Собеседник НСН допустил, что сговор работодателей возможен лишь в небольших городах. При этом многие предприятия сегодня не могут повысить зарплату сотрудников в силу экономических факторов.
«Есть корпорации, в которые входят сотни, даже тысячи компаний. Они могут выстраивать единую зарплатную политику. Но, к примеру, даже в госкорпорациях мы видим, что в одном городе есть предприятия с абсолютно разными зарплатами. У кандидатов возникает вопрос – вроде бы заниматься предстоит одним и тем же, оба предприятия в одной локации, но в одном у инженера зарплата будет 110 тысяч рублей, в другом – 180 тысяч рублей. Маленькие компании, которые работают в одном регионе, и знают друг друга, наверное, могут договориться об уровне зарплат. Но это скорее единичные случаи. Как только игроков на рынке становится больше трех, договориться уже достаточно сложно. Зарплаты не повышают не потому, что работодатели сговорились. Они просто достигли предела своей доходности. Юнит-экономика не позволяет многим предприятиям поднять зарплаты. Это не сговор, а рыночная ситуация – гонка зарплат закончилась», - сказал Ветерков.
По его словам, контроль государства над уровнем зарплат необходим в случаях, когда в городе, к примеру, функционирует только одно предприятие.
«Любые сговоры – плохо, это ограничивает возможности людей. Берем, к примеру, моногорода, в которых одно предприятие на весь город, и оно диктует свои условия. Людям некуда деться, чтобы заработать себе больше денег и увеличить качество жизни. В этом случае важен контроль за уровнем дохода со стороны государства, чтобы был нормальный уровень оплаты на подобном предприятии», - заявил он.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что, по данным Росстата, средняя заработная плата увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата - на 4,4%. Кроме того, министр сообщил, что уровень занятости трудоспособных граждан 30-50 лет достиг пиковых значений и превысил 90%, напоминает «Радиоточка НСН».
- Никаких «сговоров»: Почему на самом деле перестали повышать зарплаты