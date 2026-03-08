ЕМИСС: В РФ средняя зарплата выросла на 40 тысяч рублей за месяц
В России среднемесячная зарплата за один месяц выросла более чем на 40 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Согласно подсчетам, с декабря 2025 года среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата работающих в экономике составила 139 тысяч 727 рублей. Отмечается, что в ноябре прошлого года этот показатель был 98 тысяч 192 рубля.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в декабре 2025 года средняя зарплата в размере более 200 тысяч рублей была зафиксирована в пяти регионах России.
