ЕМИСС: В РФ средняя зарплата выросла на 40 тысяч рублей за месяц

В России среднемесячная зарплата за один месяц выросла более чем на 40 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Согласно подсчетам, с декабря 2025 года среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата работающих в экономике составила 139 тысяч 727 рублей. Отмечается, что в ноябре прошлого года этот показатель был 98 тысяч 192 рубля.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в декабре 2025 года средняя зарплата в размере более 200 тысяч рублей была зафиксирована в пяти регионах России.

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
