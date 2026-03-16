В России увеличилось число резюме на одну вакансию. В феврале 2026 года показатель составил 9,6 активного резюме на одну открытую позицию, сообщил ТАСС декан социологического факультета Института социально-экономических наук РГГУ Роман Анисимов. Захаров назвал этот показатель ерундой.

«Многое зависит от соискателя. Сегодня цикл поиска работы для большинства людей достаточно короткий. Например, 15 лет назад человек мог искать работу три недели или три месяца. Речь идет именно о поиске предложений, о времени до собеседования. Теперь же это занимает три часа, иногда три дня. Это можно сказать про продавцов, токарей — обычных людей обычных профессий. Такой специалист может утром уволиться из условного магазина, а вечером выйти работать уже в другой. Есть же другие люди, которые ищут работу с повышением зарплаты. Кто-то хочет на 10-15% больше, а кто-то — на 100%. Тогда работу можно и год искать. Показатель количества резюме на вакансию — ерунда, которая ничего не значит. Для смены работы подходит любое время. Зарплаты зависят от квалификации, от компании и так далее», — сказал собеседник НСН.

