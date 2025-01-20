«Для свежих кредитов»: Кому будет выгодно рефинансирование после снижения ключевой ставки

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам в 2024 году выросла на рекордную величину за четыре года, говорится в статистике Банка России. Так, на 1 декабря 2024 года сумма процентов, начисленных кредиторами, но не выплаченных российскими домохозяйствами, достигла 607,8 миллиарда рублей. Речь идет о процентах, которые заемщикам предстоит выплатить в ближайший месяц с отчетной даты для погашения кредитов по графику. Солдатенкова рассказала, что при снижении ключевой ставки у заемщиков появятся возможность рефинансировать ранее оформленные кредиты.

«При снижении ключевой ставки у заемщиков, действительно, появятся возможности для рефинансирования ранее оформленных кредитов. Однако степень продвижения банками таких предложений и спрос заемщиков на них будет зависеть от динамики снижения ключевой ставки. Текущая же риторика регулятора позволяет делать вывод, что этот процесс будет поступательным - на что, в том числе, указывает прогноз регулятора о среднем значении этого показателя на 2025 год в диапазоне 17-20% годовых. В случае рефинансирования заемщиками своих обязательств их задолженность по процентам снизится, но релевантно это, прежде всего, будет по «свежим кредитам», оформленным в период высоких ставок, так как в начальный период обслуживания долга основную часть в платеже заемщика при аннуитете как раз составляют проценты», - сказала собеседница НСН.