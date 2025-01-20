«Для свежих кредитов»: Кому будет выгодно рефинансирование после снижения ключевой ставки
В случае снижения ключевой ставки россиянам будет выгодно рефинансировать только те кредиты, которые были взяты в период высоких ставок, сказала НСН Инна Солдатенкова.
Рефинансирование кредитов после снижения ключевой ставки будет релевантно по «свежим кредитам», оформленным в период высоких ставок, для россиян с ипотечными кредитами такая процедура принесет дополнительные расходы, заявила НСН руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.
Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам в 2024 году выросла на рекордную величину за четыре года, говорится в статистике Банка России. Так, на 1 декабря 2024 года сумма процентов, начисленных кредиторами, но не выплаченных российскими домохозяйствами, достигла 607,8 миллиарда рублей. Речь идет о процентах, которые заемщикам предстоит выплатить в ближайший месяц с отчетной даты для погашения кредитов по графику. Солдатенкова рассказала, что при снижении ключевой ставки у заемщиков появятся возможность рефинансировать ранее оформленные кредиты.
«При снижении ключевой ставки у заемщиков, действительно, появятся возможности для рефинансирования ранее оформленных кредитов. Однако степень продвижения банками таких предложений и спрос заемщиков на них будет зависеть от динамики снижения ключевой ставки. Текущая же риторика регулятора позволяет делать вывод, что этот процесс будет поступательным - на что, в том числе, указывает прогноз регулятора о среднем значении этого показателя на 2025 год в диапазоне 17-20% годовых. В случае рефинансирования заемщиками своих обязательств их задолженность по процентам снизится, но релевантно это, прежде всего, будет по «свежим кредитам», оформленным в период высоких ставок, так как в начальный период обслуживания долга основную часть в платеже заемщика при аннуитете как раз составляют проценты», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, россиян, желающих рефинансировать ипотечные кредиты, ждут дополнительные расходы на страховку.
«Целесообразность же этой процедуры для других заемщиков, с большой долей вероятности, будет экономически невыгодной, поскольку их ставки по кредитам находятся на уровне ниже, чем те, что будут предлагаться банками по рефинансированию при таком прогнозе по ключевой ставке. Кроме того, рефинансирование подразумевает и дополнительные расходы – если речь идет об ипотеке, к примеру, потребуется оформить новую страховку и провести за свой счет оценку залога, что также увеличивает расходы заемщика и может снижать привлекательность этой процедуры», - заключила эксперт.
Ранее стало известно, что по итогу 2024 года объем кредитов под залог недвижимости в России вырос более чем в полтора раза, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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