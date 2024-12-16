«Дьявол кроется в деталях»: Льготную ипотеку для участников СВО призвали дополнить ИЖС
В 80% регионов России многоэтажное многоквартирное жилье не является инструментом решения реальной жилищной проблемы, отметил в эфире НСН риелтор Константин Апрелев.
В новую льготную ипотеку для участников СВО со ставкой 2% необходимо включить возможность приобретения земельных участков и строительства индивидуального жилья, заявил почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с НСН.
Ранее в Госдуме представили льготную ипотеку для участников спецоперации, сообщило РИА Новости. Депутаты предложили ввести федеральную программу льготной ипотеки со ставкой 2%. Право на ее получение будет иметь как участник СВО, так и его супруга. Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области лимит по льготной ипотеке составит 12 млн рублей, 6 млн рублей – для остальных регионов с минимальным первоначальным взносом 20% от стоимости недвижимого имущества. Воспользоваться программой можно будет только один раз. Апрелев отметил, что условия программы необходимо уточнить.
«Нужно смотреть на то, в какой редакции будет этот документ окончательный. Фактически речь идет о том, что это предложение соответствует всем требованиям, которые распространяются на дальневосточную и полярную ипотеку, ипотеку в новых регионах. Просто предлагается распространить это на все регионы России. Остается пока неясным, будет ли распространяться эта ипотека на возможность приобретения земельных участков и строительства индивидуального жилья, потому что, с моей точки зрения, это важнейшая составляющая. В 80% регионов России многоэтажное многоквартирное жилье не является инструментом решения реальной жилищной проблемы», - сказал Апрелев.
Он отметил, что для такой программы также важно определить, сколько гражданину нужно прослужить в зоне спецоперации, чтобы иметь возможность взять льготный кредит.
«Пойдет ли государство на это? Надо смотреть бюджет, что это будет из себя представлять. Ну и окончательные детали: сколько нужно, например, прослужить, что немаловажно. У нас же есть еще военная ипотека, военный жилищный сертификат. Надо смотреть, как это все будет стыковаться между собой. Инициатива, безусловно, интересная, но дьявол кроется в деталях. Нужно смотреть, что будет в окончательном документе и что он из себя будет представлять», - добавил собеседник агентства.
С 2005 года в России действует программа «Военная ипотека». Воспользовавшись ее основой – накопительно-ипотечной системой (НИС), военнослужащие могут купить квартиру или дом в любой точке России. Чтобы воспользоваться программой, служащий должен быть включен в НИС. Государство помогает военнослужащему приобрести жилье, но средства на это выдаются не одномоментно, а постепенно накапливаются на именном счете участника системы. В год военному положена определенная сумма, не зависящая от званий, выслуги лет, родов войск. Перечисляют ее на счет в НИС каждый месяц равными долями, напоминает «Радиоточка НСН».
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