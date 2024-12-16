«Дьявол кроется в деталях»: Льготную ипотеку для участников СВО призвали дополнить ИЖС

В новую льготную ипотеку для участников СВО со ставкой 2% необходимо включить возможность приобретения земельных участков и строительства индивидуального жилья, заявил почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с НСН.

Ранее в Госдуме представили льготную ипотеку для участников спецоперации, сообщило РИА Новости. Депутаты предложили ввести федеральную программу льготной ипотеки со ставкой 2%. Право на ее получение будет иметь как участник СВО, так и его супруга. Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области лимит по льготной ипотеке составит 12 млн рублей, 6 млн рублей – для остальных регионов с минимальным первоначальным взносом 20% от стоимости недвижимого имущества. Воспользоваться программой можно будет только один раз. Апрелев отметил, что условия программы необходимо уточнить.