Выдача ипотеки в 2024 году обвалилась почти на 40%

Выдача ипотеки в 2024 году обвалилась почти на 40%, подсчитали аналитики института развития «Дом.РФ», передает РБК.

Так, по итогам года банки выдали 1,3 миллиона ипотечных кредитов на сумму 4,9 триллиона рублей. Это на 36% меньше результатов 2023 года в количественном выражении, а также на 39% меньше – в денежном эквиваленте.

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Льготные программы «отстали» от данных по выдаче 2023 года на 33%.

На этом фоне аренда квартир в 2024 году подорожала в России в среднем на 31,4%, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко.

Стоимость аренды квартир в первой половине 2025 года должна стабилизироваться, а все дальнейшие изменения зависят от ключевой ставки Центробанка и уровня инфляции, заявил почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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