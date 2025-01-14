Выдача ипотеки в 2024 году обвалилась почти на 40%

Льготные программы «отстали» от данных по выдаче 2023 года на 33%.

На этом фоне аренда квартир в 2024 году подорожала в России в среднем на 31,4%, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко.

Стоимость аренды квартир в первой половине 2025 года должна стабилизироваться, а все дальнейшие изменения зависят от ключевой ставки Центробанка и уровня инфляции, заявил почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев «Радиоточке НСН».

