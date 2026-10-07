В следующем году в BRICS Pay протестируют новый механизм трансграничных платежей. По данным «Известий», он должен облегчить бизнесу переводы в национальных валютах между странами БРИКС и сократить зависимость от цепочек банков-посредников. Шевченко подчеркнул, что на этапе тестирования механизм будет доступен только нескольким крупным компаниям.

«Как только разработчикам BRICS Pay станет понятно, что все работает хорошо, тогда система перейдет на рабочий режим. Воспользоваться механизмом в процессе тестирования смогут крупные компании. Условно говоря, 10-20-30 приближенных к властям клиентов, на которых будут отрабатывать схему. Малого и среднего бизнеса это не коснется, потому что обороты маленькие, платежей мало, они вряд ли смогут все "подводные камни" вовремя выявить — это просто нерационально. А вот клиент, у которого трансграничные платежи каждый день, и не по одной штуке, быстро поймет все плюсы и минусы, расскажет организаторам про недостатки, и те успеют эти недостатки обойти, ликвидировать, улучшить. Но на это уйдет минимум несколько месяцев», — пояснил эксперт.

Он отметил, что система действительно будет давать возможность компаниям внутри БРИКС рассчитываться в национальных валютах, однако проблему вторичных санкций не решит.

«BRICS Pay — это хорошо для компаний Индии, Китая, Южной Африки. Но если мы возьмем российскую подсанкционную компанию, допустим, BRICS Pay захочет воспользоваться Ростех, тогда Минфин США его Управление по контролю за иностранными активами — OFAC — может встрепенуться и начать задавать вопросы. А каким образом вы в BRICS Pay собираетесь проводить платежи с подсанкционными кампаниями? А если вы не прекратите этого делать, мы на вас наложим вторичные санкции. На этом все и закончится. К внутренним расчетам доступа у них не будет, если расчет в условных рублях и рупиях, тогда OFAC даже и знать не будет об этом платеже. Но любой платеж хотя бы на один американский цент неизбежно проходит через какой-нибудь американский банк. OFAC будет это отслеживать, и как только обнаружат, встанет во весь рост. То есть все красиво ровно до того момента, когда этим начинают пользоваться компании, против которых введены санкции», — рассказал Шевченко.