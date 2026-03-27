Экс-министр экономики заявил, что налог на СБП заставит россиян уйти в наличные
Малый и средний бизнес уже сейчас предлагает оплачивать товары и услуги наличными, заявил НСН Андрей Нечаев.
Введение налога на банковские операции и переводы приведет к удорожанию услуг для конечных потребителей, заявил НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
Минфин осенью будет оценивать необходимость введения НДС на операции по Системе быстрых платежей (СБП), на данный момент таких планов нет, сказал журналистам замглавы ведомства Алексей Сазанов. Нечаев рассказал, к чему это приведет.
«Банковские доходы складываются из двух основных источников: процентные доходы и доходы от банковских операций, обслуживания. Речь может идти о введении НДС для второй части, это доля у разных банков разная. В среднем в общей массе дохода банка она составляет от 40 до 60%. Какие-то банки специализируются больше на кредитовании, какие-то предоставляют широкий спектр дополнительных банковских услуг. Если для этих операций будет введен НДС, это отразится на конечном потребителе. Банк – это не благотворительная организация, он максимизирует прибыль, поэтому все дополнительные издержки будут переложены на потребителя», - объяснил он.
По его словам, малый и средний бизнес уже сейчас предлагает оплачивать товары и услуги наличными.
«Что касается банковских карт, это небольшая часть доходов, так как многие банки предоставляют карты бесплатно. Потом банки получают процентный доход, если речь про кредитные карты. Плата за саму карту – это не так много. Если НДС будет введен, услуга станет дороже, но это не так критично. А если введут НДС на остальные банковские услуги, то это будет крайне плохо. Если транзакции, переводы станут платными, эта услуга станет на 22% дороже. Итогом может стать переход людей в наличные расчеты, что мы уже наблюдаем часто в малом и среднем бизнесе. Я недавно покупал себе новый компьютер, почти все фирмы предлагают за наличные купить или картой, но дороже. Поэтому такое решение станет дополнительным стимулом инфляции, станет ударом по бизнесу и частным клиентам», - заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что ФНС получит доступ к банковским переводам россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Гергиев: Большой театр «щедро отпразднует» 250-летие в конце года
- Экс-министр экономики заявил, что налог на СБП заставит россиян уйти в наличные
- Хуситы пригрозили вступить в конфликт на Ближнем Востоке
- Над регионами России сбили 85 украинских БПЛА
- Япония ужесточит правила получения гражданства
- В Череповце при атаке БПЛА зафиксировали восемь прилетов
- СМИ: Иран не просил США о новой паузе в ударах
- Тимур Иванов просит вернуть дело о растрате в апелляцию и оправдать его
- Из-за войны на Ближнем Востоке туроператоры РФ потеряли около 7 млрд рублей
- В России введут новые правила при переводе денег