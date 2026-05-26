Игры ЦБ: Какие банки решатся поддержать трансграничные переводы через СБП
Владимир Шевченко заявил НСН, что все банки, которые решат сотрудничать с российскими банками, имеют риск попасть под вторичные санкции США.
Трансграничные переводы через СБП не будут работать из-за санкций, заявил аналитик банковской сферы Владимир Шевченко в разговоре с НСН.
Банк России разработал проект указания, согласно которому системно значимые кредитные организации с 1 апреля 2027 года должны будут предоставить клиентам – физическим лицам возможность получать трансграничные переводы от других физлиц с использованием Системы быстрых платежей (СБП), пишут «Ведомости». Шевченко рассказал, кому это будет полезно.
«Это будет иметь социальный эффект, так как повышается удобство для граждан. А для банков это как раз нагрузка, им нужно напрягать своих программистов, это финансовые издержки. Центробанк таким образом проявляет социальную ответственность. При этом я сомневаюсь, что это будет бесплатная услуга. У нас россияне живут в Армении, Грузии и так далее. Получается, что ЦБ разрешит обмениваться деньгами с теми, кто уехал. Пока лимит в 200 тысяч рублей в месяц», - объяснил он.
При этом Шевченко уверен, что на практике могут возникнуть сложности.
«Но у меня вопрос, согласятся ли иностранные банки сотрудничать в этом вопросе. Все системно значимые банки у нас находятся под санкциями США. Все банки, которые решат сотрудничать с нашими банками, имеют риск попасть под вторичные санкции. Никто на это не пойдет ради десяти тысяч клиентов из России. Поэтому в итоге можно назвать этот проект имитацией бурной деятельности. Работать это не будет. Ни армянские, ни казахстанские банки в эти игры играть не будут. Возможно, ЦБ рассчитывает, что через год санкции будут сняты, но я в это не верю», - заключил собеседник НСН.
Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что Федеральная налоговая служба России и Центробанк планируют ужесточить контроль за переводами между физлицами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
