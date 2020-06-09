Названы самые обедневшие из-за пандемии страны Европы
Пандемия коронавируса сильнее всего отразилась на финансовом положении жителей Греции. Это выяснилось в ходе опроса шведской компании Intrum AB, сообщает Bloomberg.
Одной из самых обедневших стран названа также Румыния. Меньше всего на уровне жизни последствия пандемии отразились в Скандинавии.
Треть всех опрошенных заявили, что их финансовое благосостояние будет снижаться в ближайшие шесть месяцев. Между тем, 23 процента респондентов считают, что ситуация улучшится. Более половины (54 процента) заявили о снижении доходов, треть стали более осторожно тратить деньги. Выяснилось также, что каждый пятый житель Европы начал жить в долг, чтобы покрыть повседневные расходы.
Опрос проведен в мае, в нем приняли участие почти 5 тысяч человек из 24 европейских стран.
Ранее Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП на 6% в России в 2020 году. Эксперты связали это с пандемией коронавируса и падением цен на нефть.
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