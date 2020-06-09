Названы самые обедневшие из-за пандемии страны Европы

Треть всех опрошенных заявили, что их финансовое благосостояние будет снижаться в ближайшие шесть месяцев. Между тем, 23 процента респондентов считают, что ситуация улучшится. Более половины (54 процента) заявили о снижении доходов, треть стали более осторожно тратить деньги. Выяснилось также, что каждый пятый житель Европы начал жить в долг, чтобы покрыть повседневные расходы.

Опрос проведен в мае, в нем приняли участие почти 5 тысяч человек из 24 европейских стран.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП на 6% в России в 2020 году. Эксперты связали это с пандемией коронавируса и падением цен на нефть.



