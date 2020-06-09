Греф обнадежил Путина отрицательным ростом ВВП: Лучше США

«В целом, сейчас ситуация выглядит несколько лучше, чем мы ожидали», - сказал Греф, отметив, что в этом году они ожидали падения ВВП на уровне 6-7 процентов, тогда как нынешняя оценка — 4,2-4,5 процента.



Ранее в официальном прогнозе министерства экономического развития (МЭР) говорилось, что в 2020 году ВВП России упадет на 5 процентов, тогда как в 2021 году ожидается рост в размере 2,8 процента. В свою очередь Центробанк предсказывал падение ВВП в текущем году на уровне 4-6 процентов.



Национальное бюро экономических исследований США (NBER) ранее сообщило, что пандемия коронавируса привела к тому, что американская экономика в феврале 2020 года вступила в рецессию — впервые с 2009 года.



В то же время спад ВВП в еврозоне во втором квартале 2020 года ожидается на уровне 14 процентов, сообщает NEWS.ru

