Всемирный банк оценил уровень падения ВВП в России
В России в 2020 году ожидается падение ВВП на 6%. Таков обновленный прогноз Всемирного банка (ВБ). В апреле эксперты ВБ прогнозировали снижение на 1%.
В отчете по мировой экономике говорится, что такое падение ВВП в России обусловлено эпидемией коронавируса, а также падением цен на нефть.
В январе банк прогнозировал рост экономики России в нынешнем году на 1,6%.
ВБ ожидает, что российская экономика в 2021 году перейдет к восстановлению, рост составит 2,7%.
Экономисты оценили в интервью НСН подготовленный правительством план по восстановлению экономики и доходов россиян,
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