Всемирный банк оценил уровень падения ВВП в России

В России в 2020 году ожидается падение ВВП на 6%. Таков обновленный прогноз Всемирного банка (ВБ). В апреле эксперты ВБ прогнозировали снижение на 1%.

В отчете по мировой экономике говорится, что такое падение ВВП в России обусловлено эпидемией коронавируса, а также падением цен на нефть.